„Escandalo!” O decizie a lui Kovacs i-a scos din minți pe spanioli: „Una dintre cele mai mari erori”

Sebastian Ujica Publicat: 9 aprilie 2026, 0:21

Istvan Kovacs a fost în centrul atenției la meciul Barcelona - Atletico / Getty Images

Atletico a câștigat manșa tur a duelului cu Barcelona din sferturile UEFA Champions League, 2-0 pe Camp Nou, însă a beneficiat și de decizii favorabile din partea lui Istvan Kovacs. Mai întâi, la eliminarea lui Cubarsi pentru fault ca ultim apărător.

Însă scandalul a izbucnit după o fază în startul reprizei secunde atunci când Kovacs nu a acordat penalty pentru Barcelona la o fază la care fundașul de la Atletico a pus mâna pe mine, deși a colegul său, portarul Musso, aparent a repus mingea în joc din colțul careului mic.

O fază similară a fost la meciul dintre Club Brugge și Aston Villa din UEFA Champions League când Mings a pus mâna pe minge. Atunci, s-a acordat penalty. Tot în 2024 a fost o asemenea fază la Arsenal – Bayern, scor 2-2, când Gabriel a pus mâna pe minge. Atunci, nu s-a acordat penalty.

Decizia „scandaloasă” a lui Kovacs

Cel mai dur a fost Eduardo Iturralde González, specialistul pe arbitraj de la Cadena Ser și Diario AS: „Asta este o eroare tehnică uriașă. Penalti clar. Și după aceea se mai vorbește despre arbitrii spanioli… asta e un scandal! Este o greșeală atât de mare, atât de mare, din punct de vedere tehnic. Este una dintre cele mai mari erori din ultimul timp!”

El a explicat de ce Istvan Kovacs trebuia să acorde penalty: „Mingea trebuie să fie staționară, iar un jucător al echipei aflate în apărare o lovește din orice punct al suprafeței de poartă. Mingea este în joc în momentul în care a fost lovită cu piciorul și se mișcă în mod clar” a explicat specialistul în arbitraj.

Totuși Eduardo Iturralde i-a dat dreptate lui Kovacs pentru alte două decizii. Un penalty neacordat pentru un presupus henț în prima parte a meciului: „Îl lovește în mâna dreaptă, dar mingea vine din ricoșeu. Chiar dacă îl atinge și are brațul ridicat, nu trebuie acordat nimic” și pentru faza eliminării lui Cubarsi: „Este roșu, doar că poate pe teren arbitrul nu avea cel mai bun unghi. Dar VAR-ul trebuia să-l cheme” a mai spus Itturalde.

