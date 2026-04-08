Răzvan Lucescu, decizie importantă luată înainte de funeraliile lui Mircea Lucescu. Ce a hotărât antrenorul lui PAOK

Mircea Lucescu a murit marți seară la vârsta de 80 de ani, după ce a fost internat mai bine de o săptămână la Spitalul Universitar din București, acolo unde și-a găsit și sfârșitul.

Legendarul antrenor român va fi înmormântat vineri în Cimitirul Bellu, iar Răzvan Lucescu a luat o decizie importantă în ceea ce privește funeraliile tatălui său.

Răzvan Lucescu, cerere specială pentru jucătorii lui PAOK

Răzvan Lucescu și familia sa trec printr-un moment cumplit, după ce Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 ani. Vor urma zile grele pentru cei din familia legendarului antrenor, acesta urmând să fie depus miercuri seară la Arena Națională din București.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al acestuia va sta miercuri și joi pe cel mai mare stadion al țării, care va deveni loc de pelerinaj pentru apropiații lui „Il Luce”, dar și pentru fanii români care l-au apreciat.

Presa din Grecia anunță că Răzvan Lucescu le-a interzis jucătorilor să ia parte vineri la funeraliile tatălui său, întrucât nu dorește ca pierderea personală să afecteze programul echipei.