Liniște, pentru Mircea Lucescu. Moment emoționant în UEFA Champions League, pe Camp Nou și Parc des Princes

UEFA a anunțat la puțin timpul după anunțul morții lui Mircea Lucescu faptul că partidele din cupele europene de miercuri și joi vor fi precedate de un minut de reculegere.
Acest lucru s-a întâmplat iar emoția momentului a fost palpabilă.
Lumea fotbalului plânge după Lucescu
Campioana Europei, Paris Saint-Germain, a primit-o pe propriul teren pe actuala campioană a Angliei, iar tristețea decesului lui Mircea Lucescu s-a citit pe chipul lui Luis Enrique. Fanii au aplaudat după ce s-a încheiat minutul de reculegere.
La fel a fost și pe Camp Nou, acolo unde s-a aflat și Giorgio Marchetti, secretarul general adjunct al UEFA. Fanii au creat o atmosferă superbă după momentul in memoriam Mircea Lucescu.
