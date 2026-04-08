Barcelona – Atletico Madrid 0-2 și PSG – Liverpool 2-0. Istvan Kovacs a lăsat echipa lui Hansi Flick în inferioritate numerică

Min. 45: GOL! Deschidere de scor pe Camp Nou! Julian Alvarez marchează din lovitură liberă.

Min. 44: Cartonaș roșu Barcelona! Istvan Kovacs îl trimite la vestiare pe Cubarsi, după un fault din postura de ultim apărător. Arbitrul român a avut nevoie de analiza VAR, după ce inițial acordase cartonaș galben.

Min. 18: Gol anulat Barcelona! Marcus Rashford a deschis scorul, dar asistentul a semnalizat o poziție de ofsaid în care se afla Lamine Yamal.

Min. 5: Șansă mare pentru oaspeți. Julian Alvarez ia o acțiune pe cont propriu și trage cu piciorul stâng, în brațele lui Joan Garcia.

Min. 1: Start de meci pe Camp Nou! S-a ținut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu.

J. Garcia – Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo – E. Garcia, Pedri – Yamal, Olmo, Rashford – Lewandowski. : Szczesny, Kochen, R. Araujo, Balde, Bardghji, Casado, Cortes, Espart, Fermin, Gavi, Marques, F. Torres. : Hansi Flick Atletico Madrid (4-4-2): Musso – Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Simeone, Llorente, Koke, Lookman – Griezmann, J. Alvarez. Rezerve: de Luis, Almada, Esquivel, Baena, J. Diaz, N. Gonzalez, Lenglet, Mendoza, Pubill, Sorloth, O. Vargas. Antrenor: Diego Simeone

PSG – Liverpool 2-0

Final de meci!

Min. 65: GOL! Kvaratskhelia dublează avantajul pentru campioana en-titre.

Min. 46: Start în repriza secundă!

Final de primă repriză!

Min. 11: GOOOL PSG! Desire Doue trage din careu, mingea e deviată de Gravenberch și intră în poarta apărată de Mamardashvili.

Min. 1: Start de meci pe Parc des Princes! S-a ținut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu.

Safonov – Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes – J. Neves, Vitinha, Zaire-Emery – Doue, Dembele, Kvaratskhelia. Marin, Chevalier – Beraldo, D. Fernandez, L. Hernandez, Lee Kang-In, Mayulu, Mbaye, G. Ramos, Zabarnyi. Luis Enrique Liverpool: Mamardashvili – Gomez, Konate, van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Ekitike. Rezerve: Misciur, Woodman – Chiesa, Gakpo, Isak, Jones, Ngumoha, Nyoni, Robertson, Salah. Antrenor: Arne Slot

Barcelona şi Atletico Madrid se întâlnesc de data aceasta pe Camp Nou, în manşa tur a sferturilor de finală UEFA Champions League. Sâmbătă seară, pe Metropolitano din Madrid, catalanii s-au impus cu 2-1, la capătul unui meci tensionat, cu multe discuţii legate de arbitraj. Cea mai controversată fază a avut loc în minutul 50, atunci când VAR a anulat cartonaşul roşu primit de Gerard Martin, iar jucătorul Barcelonei a rămas doar cu cartonaş galben.

Pentru acest meci, UEFA l-a delegat pe Istvan Kovacs pe Camp Nou. Centralul din Carei va fi ajutat de asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar al patrulea arbitru va fi Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Christian Dingert (Germania) şi Tiago Martins (Portugalia). El revine în Champions League după ce nu a fost delegat în faza optimilor de finală.

Ultima oară când cele două s-au întâlnit s-a întâmplat în aprilie 2016, tot în sferturile de finală. După 2-1 în tur pe Camp Nou, Atletico s-a impus pe Calderon cu 2-0 şi a obţinut calificarea. Echipa lui Simeone avea să piardă la loviturile de departajare finala de la Milano în faţa lui Real Madrid.

PSG – Liverpool

Celălalt sfert de finală de miercuri îşi va disputa manşa tur pe Parc des Princes, acolo unde PSG va primi vizita lui Liverpool. La fel ca anul trecut, când cele două s-au întâlnit în optimile de finală, primul meci va avea loc la Paris. Atunci, Liverpool a câştigat cu 1-0, la capătul unui meci dominat însă de parizieni. O săptămână mai târziu, pe Anfield, Liverpool a fost eliminată la loviturile de departajare.

Spre deosebire de dubla din urmă cu un an, situaţia lui Liverpool este total diferită. Campioana en-titre din Premier League vine după înfrângerea usturătoare din Cupa Angliei cu Manchester City, scor 0-4. Înainte de acest meci, cormoranii au pierdut şi meciul de pe terenul lui Brighton, din Premier League.

Pentru PSG, lucrurile stau total diferit. Echipa pregătită de Luis Enrique vine după patru victorii la rând, două dintre acestea în optimile Champions League cu Chelsea, echipă de care deţinătoarea trofeului a trecut cu 8-2 la general.

Marţi, în prima seară a sferturilor de finală, Bayern Munchen a câştigat meciul de pe Bernabeu, cu Real Madrid, scor 2-1, în timp ce Arsenal s-a impus pe finalul duelului de la Lisabona, cu Sporting, scor 1-0.