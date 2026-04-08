Barcelona a egalat un record negativ pentru echipele din La Liga în Champions League

Barcelona luptă contra celor de la Atletico Madrid pentru un loc în semifinalele UEFA Champions League. Cu Istvan Kovacs la centru, gruparea antrenată de Hansi Flick a avut o primă repriză de coșmar, după ce a rămas în inferioritate numerică și a încasat și un gol de poveste.

Reușita lui Julian Alvarez a „ajutat” formația catalană să egaleze un record negativ în cea mai tare competiție inter-cluburi, care fusese stabilit de către Villarreal.

Barcelona, 14 meciuri consecutive cu gol primit în Champions League

Prima repriză a partidei cu Atletico Madrid a fost una de coșmar pentru formația antrenată de Hansi Flick. Pau Cubarsi a fost eliminat direct de către centralul Istvan Kovacs, care îi arătase inițial cartonașul galben.

Julian Alvarez a executat perfect lovitura liberă rezultată, iar prin primirea acestui gol, gruparea catalană a egalat un record negativ pentru echipele din Spania în Liga Campionilor.

A fost al 14-lea meci consecutiv cu gol primit pentru Barcelona, care a egalat recordul celor de la Villarreal, stabilit în perioada decembrie 2008, octombrie 2021.