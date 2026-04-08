Diego Simeone a făcut scandal când a văzut decizia lui Istvan Kovacs! Românul, salvat de VAR

Bogdan Stănescu Publicat: 8 aprilie 2026, 23:02

Istvan Kovacs la VAR, în Barcelona - Atletico Madrid / Getty Images

Arbitrul român Istvan Kovacs (41 de ani) s-a aflat în centrul unei controverse uriaşe în finalul primei reprize a meciului Barcelona – Atletico Madrid, din manşa tur a semifinalelor Ligii Campionilor.

Antrenorul lui Atletico Madrid, Diego Simeone (55 de ani), a izbucnit după decizia lui Istvan Kovacs. Cubarsi l-a faultat din postură de ultim apărător pe Giuliano Simeone, iar Kovacs i-a arătat, iniţial, numai cartonaşul galben fundaşului Barcelonei.

Istvan Kovacs, în centrul unei controverse uriaşe în Barcelona – Atletico Madrid!

Kovacs a fost chemat la VAR, a revăzut faza pe monitor şi a întors decizia, arătându-i cartonaşul roşu fundaşului Barcelonei.

Când au văzut decizia iniţială a lui Kovacs, toţi cei de pe banca lui Atletico, în frunte cu antrenorul Simeone, au protestat vehement. Ulterior, Simeone le-a făcut semn jucătorilor săi să se liniştească un pic, văzând că arbitrul român este chemat la VAR. În cele din urmă, decizia finală i-a fost favorabilă lui Atletico.

Din lovitura liberă dictată de Kovacs la faultul lui Cubarsi, care a fost eliminat, Julian Alvarez a deschis scorul. Atacantul lui Atletico a avut o execuţie superbă, la care Garcia nu a putut avea replică.

