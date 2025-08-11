Omagiu superb pentru Jorge Costa, la meciul Porto - Guimaraes - Antena Sport

Video Omagiu superb pentru Jorge Costa, la meciul Porto – Guimaraes

Fanii lui FC Porto i-au adus un omagiu superb regretatului Jorge Costa, la meciul disputat de favorita lor, acasă, cu Guimaraes. Jorge Costa, fost căpitan al lui FC Porto, s-a stins din viaţă la numai 53 de ani, din pricina unui infarct. Jorge Costa a cucerit 8 titluri în Portugalia cu FC Porto, 5 Cupe ale Portugaliei. Cele mai mari performanţe le-a avut când Jose Mourinho a antrenat-o pe FC Porto, cucerind Cupa UEFA în sezonul 2002-2003, iar apoi, sezonul următor, Liga Campionilor.