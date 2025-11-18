Posibilele adversare ale României la barajul pentru Cupa Mondială. Tragerea la sorți (joi, 14:00, Antena 1 și AntenaPLAY) - Antena Sport

Seara de marți a marcat finalul preliminariilor europene pentru Cupa Mondială, iar România își cunoaște în acest moment toate cele patru posibile adversare pentru semifinala barajului care ne poate trimite la Cupa Mondială. Tragerea la sorți va avea loc joi, de la ora 14:00, iar evenimentul va fi transmis pe Antena 1 și AntenaPLAY.

România a învins-o la Ploiești pe San Marino într-un meci care nu a mai avut miză pentru poziția “tricolorilor” în grupa de calificare la Mondial. Deja “blocată” în urna a patra a tragerii la sorți, echipa lui Mircea Lucescu urmează să întâlnească în semifinalele play-off-ului o echipă din cel mai bine cotată urnă.

Lista posibilelor adversare ale României

În urma rezultatelor din această seară, tricolorii și-au aflat în mod clar posibilele adversare pentru baraj, iar lista arată în felul următor:

Italia

Turcia

Ucraina

Danemarca

Rezultatul care a schimbat configurația din prima urnă a fost eșecul dramatic al Danemarcei contra Scoției, care a trimis trupa nordică la baraj. Danezii au intrat în prima urnă și i-au luat locul Poloniei, care a “picat” în urna a doua.

Semifinala barajului pentru Cupa Mondială va avea loc pe data de 26 martie 2026, iar duelul se va disputa în deplasare. Dacă va trece de primul meci, România va juca finala pe 31 martie 2026 contra unei echipe din urna a doua sau a treia, iar la tragerea la sorți va afla dacă duelul respectiv va fi tot în deplasare sau pe teren propriu.