„Cea mai accesibilă națională pentru România?” Răspunsul lui Marius Lăcătuș, înainte de tragerea la sorți a barajului - Antena Sport

„Cea mai accesibilă națională pentru România?” Răspunsul lui Marius Lăcătuș, înainte de tragerea la sorți a barajului

Publicat: 19 noiembrie 2025, 23:25

Jucătorii naționalei României

Marius Lăcătuș a numit cea mai accesibilă națională pentru România la barajul de World Cup 2026. Tragerea la sorți va fi joi, de la ora 14:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. 

România se va afla în urna a patra la tragerea la sorți de la Zurich, urmând să întâlnească o națională din prima urnă, urnă în care se află Italia, Turcia, Ucraina și Danemarca. 

Marius Lăcătuș o vrea pe Ucraina la barajul de World Cup 2026 

În semifinala barajului, Marius Lăcătuș și-ar dori ca România să înfrunte Ucraina. „Fiara” a declarat că „tricolorii” ar avea un avantaj important, amintind de faptul că Mircea Lucescu a antrenat mulți ani în fotbalul ucrainean. 

Totodată, Lăcătuș are mare încredere că selecționerul va pregăti excelent partida care se va disputa în martie, și se așteaptă ca „tricolorii” să presteze același joc ca în duelul câștigat cu Austria, scor 1-0, în grupa preliminară. 

„Sperăm ca lucrurile să revină la normal, iar aici mă refer la jocul cu Austria, cel care mi-a plăcut în mod deosebit. Vom fi alături de ei, îi vom susţine, dar cred că cei mai importanţi actori sunt ei, jucătorii. Indiferent de ceea ce se spune, cred că domnul Lucescu va pregăti meciul cum trebuie. 

(n.r.- Cine poate fi Lăcătuş ca şi atitudine?) Mie nu-mi place să compar jucătorii, generaţiile, echipele. Mi-aş dori să fie mai mulţi ”Lăcătuşi, Hagi, Boloni”, dar timpul trece, iar cei cu care rămânem în amintire sunt cei cu care facem amintiri. Sperăm că această generaţie va reuşi să obţină calificarea la Campionatul Mondial. 

(n.r.- Cea mai accesibilă echipă?) Este greu, dar Ucraina, datorită faptului că nu joacă acasă, plus că mă bazez pe faptul că domnul Lucescu cunoaşte foarte bine fotbaliştii din Ucraina”, a declarat Marius Lăcătuș. 

Urnele de la tragerea la sorți a barajului de World Cup 2026 

  • Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina  
  • Urna 2: Polonia, Ţara Galilor, Cehia, Slovacia  
  • Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herţegovina, Kosovo  
  • Urna 4: Suedia, ROMÂNIA, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord  

În semifinală, România va întâlni una dintre echipele din urna 1 (Italia/Danemarca/Ucraina/Turcia) în deplasare. Dacă va învinge, naţionala noastră va juca finala împotriva câştigătoarei dintr-un duel între o echipă din urna 2 şi alta din urna 3, duel stabilit prin tragere la sorţi. De asemenea, gazda finalei va fi stabilită tot prin tragere la sorţi. 

Crezi că ar trebui ca Mircea Lucescu să fie pe banca naţionalei şi la baraj?
