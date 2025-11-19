„Cea mai accesibilă națională pentru România?” Răspunsul lui Marius Lăcătuș, înainte de tragerea la sorți a barajului - Antena Sport

Marius Lăcătuș a numit cea mai accesibilă națională pentru România la barajul de World Cup 2026. Tragerea la sorți va fi joi, de la ora 14:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

România se va afla în urna a patra la tragerea la sorți de la Zurich, urmând să întâlnească o națională din prima urnă, urnă în care se află Italia, Turcia, Ucraina și Danemarca.

Marius Lăcătuș o vrea pe Ucraina la barajul de World Cup 2026

În semifinala barajului, Marius Lăcătuș și-ar dori ca România să înfrunte Ucraina. „Fiara” a declarat că „tricolorii” ar avea un avantaj important, amintind de faptul că Mircea Lucescu a antrenat mulți ani în fotbalul ucrainean.

Totodată, Lăcătuș are mare încredere că selecționerul va pregăti excelent partida care se va disputa în martie, și se așteaptă ca „tricolorii” să presteze același joc ca în duelul câștigat cu Austria, scor 1-0, în grupa preliminară.

„Sperăm ca lucrurile să revină la normal, iar aici mă refer la jocul cu Austria, cel care mi-a plăcut în mod deosebit. Vom fi alături de ei, îi vom susţine, dar cred că cei mai importanţi actori sunt ei, jucătorii. Indiferent de ceea ce se spune, cred că domnul Lucescu va pregăti meciul cum trebuie.