Gigi Becali, prima reacţie după ce cluburile sunt obligate să folosească 40% sportivi români! "Să vedem CFR-ul..." - Antena Sport

Cluburile sportive din România trebuie să aibă minimum 40% sportivi români pe teren în acelaşi timp. Legea a fost votată în Camera Deputaţilor şi urmează să intre în vigoare. Dacă legea este încălcată, sunt prevăzute şi amenzi drastice între 500.000 și 1.000.000 de lei! După ce președintele României își va da avizul pentru aceste modificări, legea va intra în vigoare din sezoanele viitoare ale tuturor competițiilor interne.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali vede această lege cu ochi buni. „Am votat şi eu legea. Până acum a făcut-o Novak, nu a ţinut nimeni cont de ea. De acum, gata! Legea-i lege. Nu poate nimeni să o încalce. Să vedem cum va fi ea implementată. Pentru mine e bine. Dar nu vorbesc doar din punctul meu de vedere. Trebuie să ţii cont de nişte parametri. Sunt contracte cu nişte jucători. Nu ştiu dacă se poate aplica imediat”, a spus Gigi Becali.

El crede că cel mai afectat club de această măsură este CFR Cluj.

“Să vedem CFR-ul. Are mulţi jucători străini? Ce faci cu ei? Nu poţi… Oamenii să poată să rezolve. Trebuie să vedem şi metodele de aplicare a legii. Federaţia trebuie să ceară nişte norme de aplicare, că sunt nişte norme specifice aici. Am văzut şi sancţiunile. 100.000 de euro pentru fiecare meci în care e încălcată. E gata! Legea e lege, intră în vigoare, la revedere. Numai că trebuie să vedem şi normele de aplicare.Părerea mea este că Federaţia trebuie să ceară normele de aplicare. Ce este cert. Legea trebuie aplicată, punct! Intră în Monitorul Oficial şi gata”, a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.ro.