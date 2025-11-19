Ce s-a ales de Lavinia Miloşovici. Ce dramă a trăit marea gimnastă a României, a ajuns de nerecunoscut - Antena Sport

Nu este român care să nu-şi amintească de Lavinia Miloșovici şi de performanţele ei care ne-au adus mari bucurii. Ajunsă la 48 de ani și după aproape trei decenii de la retragerea din activitate, ea trăiește în prezent o viață liniștită, departe de lumina reflectoarelor. Fosta mare campioană mondială și olimpică s-a transformat total, iar puțini români ar mai recunoaște-o pe stradă, dacă s-ar întâlni cu ea. Cum arată acum şi ce s-a ales de ea? Aflăm imediat, în articol.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce s-a retras din gimnastică, Lavinia Miloşovici și-a dedicat viața familiei, căsătorindu-se cu un ofițer de poliție, Cosmin Vânătu. Povestea lor de dragoste este una frumoasă, ca de film. Cei doi s-au cunoscut la grădiniță, iar destinul i-a readus împreună după 16 ani, când Lavinia s-a întors de la Deva, acolo unde a stat în cantonament cu lotul de gimnastică și s-a format ca sportivă.

„Cu Cosmin am fost prietenă de la grădiniță. La 6 ani am plecat la Deva și i-am lăsat libertate să facă ce vrea timp de 16 ani (râde). La grădiniță eram mereu împreună. Am și un semn de la el, când alergam și m-am dat cu capul de chiuvetă, că voia să mă prindă. Atunci mi-am spart capul, zice că m-a însemnat pentru viitor (se amuză). După 16 ani ne-am reîntâlnit”, povestea Lavinia Miloșovici într-un interviu pentru Unica.

Fosta gimnastă și soțul ei au împreună doi băieți – Cosmin și Andrei -, ambii pasionați de sport. „Copiii mei fac amândoi fotbal și sunt la echipe diferite. Cel mare are antrenamente zilnic, în weekenduri are meciuri. Sunt copii buni, cuminți și muncitori, și sper să ajungă acolo unde își doresc”, a mai spus Lavinia.

Lavinia Miloșovici a trăit o mare dramă în 2008

Lavinia Miloșovici a trăt o adevărată dramă în 2008. Primul său copil, o fetiță pe nume Denisa Florentina, a murit din cauza unei boli a sistemului nervos. „A murit în brațele mele, n-am știut ce s-a întâmplat. Era veselă, sănătoasă, iar dimineața nu mai respira. A fost cea mai mare durere pe care o poate trăi o mamă”, astfel povesteşte Lavinia cel mai greu moment trăit în viaţa ei.