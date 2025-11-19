„Revine Florinel Coman la FCSB?” Gigi Becali, anunț de ultim moment: „A fost la mine acasă” - Antena Sport

Închide meniul
„Revine Florinel Coman la FCSB?" Gigi Becali, anunț de ultim moment: „A fost la mine acasă"

Publicat: 19 noiembrie 2025, 22:30

Gigi Becali și Florinel Coman/ Colaj Profimedia

Gigi Becali a făcut un anunț de ultim moment despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că „Mbappe” l-a vizitat la el acasă pentru a discuta despre un astfel de scenariu. 

Florinel Coman a evoluat puțin în Qatar, la Al Gharafa, antrenorul Pedro Martins ținându-l mai mult pe banca de rezerve. Mijlocașul de 27 de ani a bifat doar două meciuri în campionat, patru în Liga Campionilor Asiei, și alte două în Cupa Qatarului. 

„Revine Florinel Coman la FCSB?” Gigi Becali, anunț de ultim moment 

Oficialii de la Al Gharafa iau astfel în calcul să-l cedeze pe Florinel Coman, fie definitiv, pentru a recupera o parte din suma investită în transferul lui, de șase milioane de euro, fie sub formă de împrumut. 

Gigi Becali a dat de înțeles că l-ar încânta ca Florinel Coman să revină la FCSB, însă l-a sfătuit pe jucător să încaseze 1,5 milioane de euro de la Al Gharafa, jumătate din salariile pe care le mai are de încasat până la finalul contractului. 

Patronul FCSB-ului a mai dezvăluit că ar fi dispus să-i ofere lui „Mbappe” un salariu de 30.000 de euro, plus bonusuri în funcție de performanțele pe care le va înregistra echipa. 

„Coman a fost la mine acasă. Lui Florinel i-am spus așa: `Câți bani ai de luat, împarți la doi, iei jumătate din bani, adică un milion și jumătate și un milion îl iei de la mine.` 

Eu nu dau la nimeni mai mult de 30.000 salariu, dar dau bonusuri. Chiricheș a luat 200.000 de euro premiere, dar nu a jucat niciun meci. Îmi convine că nu plătesc nici impozite și plătesc prime de calificare”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro. 

