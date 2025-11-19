Întăriri pentru Zeljko Kopic la Dinamo. Transferurile anunțate de Andrei Nicolescu: „Acesta e planul” - Antena Sport

Zeljko Kopic, la finalul unui meci al lui Dinamo/ Sport Pictures

Zeljko Kopic se pregătește să primească întăriri la Dinamo, în pauza de iarnă. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor” a anunțat noi transferuri la echipă.

Andrei Nicolescu a declarat că își dorește ca Dinamo să efectueze patru transferuri în perioada de mercato care se apropie, după cele 16 efectuate în vară, la startul sezonului.

Întăriri pentru Zeljko Kopic la Dinamo

Andrei Nicolescu a subliniat, totuși, și faptul că își dorește ca echipa să nu se schimbe prea mult, ținând cont de forma solidă arătată până acum. „Câinii” ocupă locul 3 în Liga 1, după 16 etape disputate.

„Nu ne dorim să schimbăm mulți jucători. Planul este să aducem 3-4 jucători care să ne ajute. Suntem ținuti de regula cu 13 jucători străini. Suntem constrânși de anumite reguli pe care le avem la club”, a declarat Andrei Nicolescu, conform digisport.ro.

De asemenea, Andrei Nicolescu a oferit declarații și despre „legea Novak”, care a fost votată în Parlament și va intra în vigoare din sezonul viitor. Legea prevede ca echipele să aibă în permanență cinci jucători români pe teren, amenzile ridicându-se până la suma de un milion de lei.