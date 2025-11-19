Achraf Hakimi a câştigat "Balonul de Aur" african! Premieră după 52 de ani - Antena Sport

Achraf Hakimi este noul câştigător al “Balonului de Aur” din Africa. Starul lui PSG i-a învins pe Mohamed Salah şi Victor Osimhen în cursa pentru acest titlu şi a devenit primul fundaş după 52 de ani care reuşeşte acest lucru.
Ultima oară când un fundaş a câştigat acest trofeu s-a întâmplat în 1973, atunci când Bwanga Tshimen a fost desemnat câştigător.
Achraf Hakimi a câştigat “Balonul de Aur” african
Achraf Hakimi a avut un sezon de vis cu PSG, echipă alături de care a câştigat tripla Ligue 1 – Cupa Franţei – UEFA Champions League. Tot alături de parizieni, Hakimi a cucerit şi Supercupa Europei.
“Este cu adevărat un moment de mândrie pentru mine să câștig acest premiu prestigios. Acest trofeu nu este doar pentru mine, ci pentru toți bărbații și femeile puternice care visează să devină fotbaliști în Africa.
Și pentru cei care au crezut mereu în mine încă din copilărie, că într-o zi voi ajunge fotbalist profesionist. Vreau să le mulțumesc tuturor”, a declarat Achraf Hakimi.
🚨🌍 BREAKING: Achraf Hakimi wins African Player of the Year Award for 2025! 🇲🇦
Excellent season for PSG and Morocco right back who beats finalists Mo Salah and Victor Osimhen. pic.twitter.com/YofMOlqMZa
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2025
Din fericire, Achraf Hakimi a putut veni la gală pentru a primi acest premiu, după ce s-a accidentat în meciul dintre PSG şi Bayern Munchen, din UEFA Champions League, după o intrare a lui Luis Diaz. Fundaşul marocan a avut nevoie de ajutor, dar a fost cu zâmbetul pe buze pe toată durata galei care a avut loc chiar la Rabat.
