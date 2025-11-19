Vizită fulger a lui Cristi Chivu în România: "Multă lume nu știe..." Locul unde a fost surprins - Antena Sport

Cristi Chivu traversează o perioadă bună la Inter, iar campionatul italian îi ocupă cu siguranţă mult timp. Românul nu a uitat de unde a plecat, iar recent el a fost surprins la Reşiţa, oraşul său natal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Familia lui Cristi Chivu s-a mutat la Timișoara, dar la Reşiţa se află mormântul tatălui său, regretatul Micea Chivu. Cristi a fost pentru a pune o lumânare pentru tatăl său, iar dezvăluirea a fost făcută de Cristi Bobar, președintele CSM Reșița. Tehnicianul de 45 de ani a venit în oraș în secret, fără să spună cuiva de vizita lui.

“Acum, de când este la Inter, nu am mai vorbit, dar mai vorbim prin mesaje. Știu că ne urmărește, tot ce se întâmplă aici, pentru că vorbesc foarte des cu Mariana, mama lui. El, când vine, vine mai mult la Timișoara, pentru că s-au mutat acolo. Dar mai vorbesc cu el din când în când, astă-vară ne-am întâlnit în București și… o să vă spun un secret: el a mai fost în Reșița, deși multă lume nu știe că a mai fost în Reșița, dar a venit direct la mormântul tatălui său. Nu, nu, a venit pur și simplu la mormântul tatălui lui și a plecat”, a spus Cristi Bobar pentru iamsport.ro.