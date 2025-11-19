Naţionala care şi-a ignorat fanii, sancţionată de federaţie! Căpitanul şi-a pierdut banderola - Antena Sport

Federaţia Cehă de Fotbal i-a luat, marţi, jucătorului Tomas Soucek banderola de căpitan şi a anulat bonusurile financiare pentru jucătorii echipei naţionale drept sancţiune pentru că au ignorat fanii la finalul meciului împotriva Gibraltarului, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, conform Associated Press.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa Cehiei, care şi-a asigurat locul secund în Grupa I, a câştigat meciul de acasă, de luni, cu 6-0, la Olomouc, dar jucătorii nu au mers să le mulţumească fanilor care i-au apostrofat pentru performanţa lor din campania de calificare.

Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Jucătorii Cehiei au fost sancţionaţi după ce şi-au ignorat fanii

Cehia va intra, joi, în urne la tragerea la sorţi pentru barajele din luna martie a anului viitor, unde se vor acorda ultimele patru bilete destinate Europei la viitoarea ediţie a Cupei Mondiale din 2026, găzduită de SUA, Canada şi Mexic.

Federaţia şi-a cerut scuze fanilor şi a menţionat că jucătorii nu vor primi prime pentru acest meci. În schimb, banii vor fi donaţi către cazuri de caritate.

De asemenea, Soucek îşi va pierde banderola de căpitan pentru următorul meci al echipei.