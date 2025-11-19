Naţionala care şi-a ignorat fanii, sancţionată de federaţie! Căpitanul şi-a pierdut banderola - Antena Sport

Federaţia Cehă de Fotbal i-a luat, marţi, jucătorului Tomas Soucek banderola de căpitan şi a anulat bonusurile financiare pentru jucătorii echipei naţionale drept sancţiune pentru că au ignorat fanii la finalul meciului împotriva Gibraltarului, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, conform Associated Press.
Echipa Cehiei, care şi-a asigurat locul secund în Grupa I, a câştigat meciul de acasă, de luni, cu 6-0, la Olomouc, dar jucătorii nu au mers să le mulţumească fanilor care i-au apostrofat pentru performanţa lor din campania de calificare.
Jucătorii Cehiei au fost sancţionaţi după ce şi-au ignorat fanii
Cehia va intra, joi, în urne la tragerea la sorţi pentru barajele din luna martie a anului viitor, unde se vor acorda ultimele patru bilete destinate Europei la viitoarea ediţie a Cupei Mondiale din 2026, găzduită de SUA, Canada şi Mexic.
Federaţia şi-a cerut scuze fanilor şi a menţionat că jucătorii nu vor primi prime pentru acest meci. În schimb, banii vor fi donaţi către cazuri de caritate.
De asemenea, Soucek îşi va pierde banderola de căpitan pentru următorul meci al echipei.
“Fanii au dreptul deplin de a-şi transmite dezamăgirea faţă de jocul nesatisfăcător din meciurile recente”, a transmis federaţia într-un comunicat.
“Reacţia jucătorilor ar fi trebuit să fie tocmai invers. Ei ar fi trebuit să le mulţumească fanilor activi”, potrivit Federaţiei Cehe de Fotbal.
În meciul de luni, suporterii au scandat în mod repetat “Luptaţi pentru Cehia”.
Echipa Cehiei s-a chinuit în campania de calificare şi l-a demis pe antrenorul Ivan Hasek, după rezultatul umilitor din meciul cu echipa Insulelor Feroe, 1-2, de luna trecută.
Jaroslav Kostl, secundul lui Hasek, a condus echipa la victoria cu 1-0 cu San Marino, în meci amical, şi la cea cu Gibraltarul.
Pentru barajul din martie, federaţia va desemna un nou antrenor.
Ultima calificare a Cehiei la o Cupă Mondială a fost la cea găzduită de Germania în 2006.
