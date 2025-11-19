Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Naţionala care şi-a ignorat fanii, sancţionată de federaţie! Căpitanul şi-a pierdut banderola - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Naţionala care şi-a ignorat fanii, sancţionată de federaţie! Căpitanul şi-a pierdut banderola

Naţionala care şi-a ignorat fanii, sancţionată de federaţie! Căpitanul şi-a pierdut banderola

Publicat: 19 noiembrie 2025, 22:37

Comentarii
Naţionala care şi-a ignorat fanii, sancţionată de federaţie! Căpitanul şi-a pierdut banderola

Jucătorii Cehiei / Profimedia

Federaţia Cehă de Fotbal i-a luat, marţi, jucătorului Tomas Soucek banderola de căpitan şi a anulat bonusurile financiare pentru jucătorii echipei naţionale drept sancţiune pentru că au ignorat fanii la finalul meciului împotriva Gibraltarului, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, conform Associated Press.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa Cehiei, care şi-a asigurat locul secund în Grupa I, a câştigat meciul de acasă, de luni, cu 6-0, la Olomouc, dar jucătorii nu au mers să le mulţumească fanilor care i-au apostrofat pentru performanţa lor din campania de calificare.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Jucătorii Cehiei au fost sancţionaţi după ce şi-au ignorat fanii

Cehia va intra, joi, în urne la tragerea la sorţi pentru barajele din luna martie a anului viitor, unde se vor acorda ultimele patru bilete destinate Europei la viitoarea ediţie a Cupei Mondiale din 2026, găzduită de SUA, Canada şi Mexic.

Federaţia şi-a cerut scuze fanilor şi a menţionat că jucătorii nu vor primi prime pentru acest meci. În schimb, banii vor fi donaţi către cazuri de caritate.

De asemenea, Soucek îşi va pierde banderola de căpitan pentru următorul meci al echipei.

Reclamă
Reclamă

“Fanii au dreptul deplin de a-şi transmite dezamăgirea faţă de jocul nesatisfăcător din meciurile recente”, a transmis federaţia într-un comunicat.

“Reacţia jucătorilor ar fi trebuit să fie tocmai invers. Ei ar fi trebuit să le mulţumească fanilor activi”, potrivit Federaţiei Cehe de Fotbal.

În meciul de luni, suporterii au scandat în mod repetat “Luptaţi pentru Cehia”.

Iarna, adusă în România de trei cicloane care s-au unit. Zăpadă de un metru şi risc de avalanşă la munteIarna, adusă în România de trei cicloane care s-au unit. Zăpadă de un metru şi risc de avalanşă la munte
Reclamă

Echipa Cehiei s-a chinuit în campania de calificare şi l-a demis pe antrenorul Ivan Hasek, după rezultatul umilitor din meciul cu echipa Insulelor Feroe, 1-2, de luna trecută.

Jaroslav Kostl, secundul lui Hasek, a condus echipa la victoria cu 1-0 cu San Marino, în meci amical, şi la cea cu Gibraltarul.

Pentru barajul din martie, federaţia va desemna un nou antrenor.

Ultima calificare a Cehiei la o Cupă Mondială a fost la cea găzduită de Germania în 2006.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Crezi că ar trebui ca Mircea Lucescu să fie pe banca naţionalei şi la baraj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Decizii de impunere, emise instant de ANAF. Datornicii, cu conturi blocate printr-o procedură fulger
Observator
Decizii de impunere, emise instant de ANAF. Datornicii, cu conturi blocate printr-o procedură fulger
Fostul deputat Nati Meir afirmă că asistentul său din închisoare s-a sinucis. Bărbatul ar fi avut probleme medicale
Fanatik.ro
Fostul deputat Nati Meir afirmă că asistentul său din închisoare s-a sinucis. Bărbatul ar fi avut probleme medicale
23:25
„Cea mai accesibilă națională pentru România?” Răspunsul lui Marius Lăcătuș, înainte de tragerea la sorți a barajului
23:20
Tragerea la sorți a barajului de World Cup 2026 LIVE VIDEO (14:00, Antena 1 și AntenaPLAY). România, în urna a patra
23:11
Achraf Hakimi a câştigat “Balonul de Aur” african! Premieră după 52 de ani
22:44
Întăriri pentru Zeljko Kopic la Dinamo. Transferurile anunțate de Andrei Nicolescu: „Acesta e planul”
22:30
„Revine Florinel Coman la FCSB?” Gigi Becali, anunț de ultim moment: „A fost la mine acasă”
22:02
Gigi Becali s-a trezit cu o sumă uriaşă de la UEFA: “Ne-a dat că suntem băieţi buni! Nu ştiam de la ce”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor 2 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi 3 Lotul ales de Mircea Lucescu pentru România – San Marino. Trei jucători, OUT 4 VIDEORomânia – San Marino 7-1. Tricolorii i-au “distrus” pe amatori după ce oaspeţii au deschis scorul 5 UPDATEFlorin Cernat, cale liberă spre FCSB. FC Voluntari a anunţat plecarea sa de la echipă 6 Sabrina Voinea, abuzată verbal de mama ei! Imagini teribile din sala de gimnastică: “Mami, nu mai pot!”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor