Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns "Bursucul" la fel de bogat ca Hagi - Antena Sport

Dan Petrescu reuşeşte să treacă “neobservat” atunci când vorbim de bogaţii din sportul românesc. În realitate, conturile “Bursucului” sunt pline. Averea lui Dan Petrescu, potrivit Capital, este undeva la aproximativ 31 de milioane de euro! Ca o comparaţie, averea lui Gică Hagi – care a fost mereu în atenţia publică – se ridică undeva la 34 de milioane de euro!

Dan Petrescu a câştigat o sumă considerabilă de bani din contractele de fotbalist, din perioada în care evoluat în Anglia la Chelsea, Bradford City şi Southampton, dar nu numai. Ca antrenor, Petrescu a încasat la fel bani frumoşi. Experienţele la Kuban Krasnodar, Al-Arabi, Jiangsu Suning FC sau Al-Nasr SC (Dubai) au fost foarte bine plătite pentru român. Ca exemplu, la Kuban Krasnodar românul Dan Petrescu încasa anual un salariu de 1,5 milioane de euro!

Afacerea în care a investit Dan Petrescu

Dan Petrescu a fost atras de piaţa imobiliară încă din perioada în care activa ca fotbalist şi a investit treptat în apartamente de lux în Anglia şi România. Antrenorul deţine o casă de vacanţă în Oliva Nova, un apartament de lux în Anglia, de pe vremea când evolua la Chelsea, şi o altă vilă pe Şoseaua Nordului, în Bucureşti. Restul apartamentelor şi vilelor sunt închiriate. Dan Petrescu a investit cei mai mulţi bani exclusiv în proprietăţi de lux.

A cumpărat apartamente şi în Pipera

Cea mai recentă tranzacţie imobiliară a fost perfectată de Petrescu în perioada în care era antrenor al CFR-ului. El a parafat documentele cu reprezentanții unui complex rezidențial din nordul Capitalei, din zona Pipera mai precis, și a cumpărat mai multe apartamente. În complexul rezidențial din zona de nord a Bucureștiului, Dan Petrescu este vecin cu alte două nume grele din sport. Este vorba despre Răzvan Raț, fost căpitan al echipei naționale de fotbal, și Cristina Neagu, care a fost declarată de patru ori drept „cea mai bună handbalistă” a lumii.

Dan Petrescu, carieră impresionantă ca antrenor

Dan Petrescu se poate lăuda cu performanțe notabile în cariera de antrenor: A câștigat titluri de campion în România cu Unirea Urziceni și de multiple ori cu CFR Cluj, club cu care a avut mai multe mandate de succes. A mai antrenat echipe din Polonia, Rusia, Emiratele Arabe Unite, Qatar, China, Turcia și Coreea de Sud. Este unul dintre cei mai titrați antrenori români, câștigând numeroase trofee interne și a fost numit Antrenorul Anului în România de cinci ori.