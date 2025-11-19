Gigi Becali s-a trezit cu o sumă uriaşă de la UEFA: "Ne-a dat că suntem băieţi buni! Nu ştiam de la ce" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a recunoscut că a avut parte de o surpriză de la UEFA. Forul continental european a trimis suma de 430.000 de euro campioanei României, lucru care l-a luat prin surprindere pe Becali.

Patronul roş-albaştrilor a aflat ulterior că această sumă a venit de la UEFA după ce forul cotinental a câştigat mai mulţi bani şi a decis să împartă această sumă echipelor care participă în cupele europene.

Gigi Becali s-a trezit cu 430.000 de euro în cont de la UEFA: “Nouă ne-a dat că suntem băieţi buni”

“Acum eu vreau să vă dau bucurie, că UEFA s-a gândit şi ne-a băgat bani. Ne-am trezit cu 430.000 de euro în cont şi nu ştiam de la ce. Cică ne-a dat UEFA o corecţie. UEFA a câştigat foarte mulţi bani în plus şi i-a împărţit. Şi nouă ne-a dat că suntem băieţi buni 430.000 de euro în plus. Habar nu am de unde. Erau nişte bani pe care nu îi aveam în calcul”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

FCSB a încasat până acum 6,9 milioane de euro de la UEFA, sumă la care nu se adaugă banii din bilete. Malmo şi Genk sunt cele două echipe care au primit mai puţin bani până acum. Lui Malmo i-au intrat în cont 6,5 milioane de euro, în timp ce Genk a obţinut 6,1 milioane de euro.

Campioana României mai are nevoie de rezultate pozitive în următoarele patru partide rămase din Europa League, dacă vrea să mai primească bani de la UEFA. Până acum, FCSB a încasat 4,3 milioane de euro pentru calificarea în faza principală, 530.000 de euro din tururile preliminare, 450.000 de euro pentru succesul din Olanda, contra lui Go Ahead Eagles, dar şi 1,5 milioane din marketpool.