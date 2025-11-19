Cât câştigă Mircea Lucescu la naţionala României. Adevărul despre salariul lui: "Leşinaţi!" - Antena Sport

Închide meniul
Cât câştigă Mircea Lucescu la naţionala României. Adevărul despre salariul lui: “Leşinaţi!”

Radu Constantin Publicat: 19 noiembrie 2025, 13:20

Mircea Lucescu, la finalul unui meci - Sport Pictures

Mircea Lucescu a lăsat mereu de înţeles că salariul lui la naţionala României este infim. În realitate, lucrurile nu ar sta chiar aşa!

În acest sens, moderatorul Horia Ivanovici a dezvăluit o informaţie Fanatik.ro, potrivit căreia Mircea Lucescu ar câştiga 20.000 de euro pe lună la cârma primei reprezentative. “Dacă vă zic salariul lui Lucescu la națională, leșinați! 20.000 de euro ia selecționerul Mircea Lucescu, pe lună, la echipa națională. Răzvan Burleanu are un principiu, nu dă mai mult de 15-20.000. Pentru 20.000 de euro a stat în ploaie și a bătut cu 7-1!”, a precizat Horia Ivanovici.

”Nu vă spun. E umilitor dacă vă spun”, spunea chiar Mircea Lucescu despre salariul său.

Lucescu a câştigat ca antrenor în medie 4,5 milioane de euro pe sezon în vârful carierei internaţionale, iar acum, la echipa naţională, se spune că ar încasa aproximativ 20.000 de euro pe lună! Mircea Lucescu ar avea totuşi în contract şi un bonus de calificare la Cupa Mondială din 2026 destul de bun, în valoare de 200.000 de euro.

1 EXCLUSIVAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor 2 Lotul ales de Mircea Lucescu pentru România – San Marino. Trei jucători, OUT 3 VIDEORomânia – San Marino 7-1. Tricolorii i-au “distrus” pe amatori după ce oaspeţii au deschis scorul 4 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi 5 UPDATEFlorin Cernat, cale liberă spre FCSB. FC Voluntari a anunţat plecarea sa de la echipă 6 Sabrina Voinea, abuzată verbal de mama ei! Imagini teribile din sala de gimnastică: “Mami, nu mai pot!”
