Cât câştigă Mircea Lucescu la naţionala României. Adevărul despre salariul lui: "Leşinaţi!" - Antena Sport

Mircea Lucescu a lăsat mereu de înţeles că salariul lui la naţionala României este infim. În realitate, lucrurile nu ar sta chiar aşa!

În acest sens, moderatorul Horia Ivanovici a dezvăluit o informaţie Fanatik.ro, potrivit căreia Mircea Lucescu ar câştiga 20.000 de euro pe lună la cârma primei reprezentative. “Dacă vă zic salariul lui Lucescu la națională, leșinați! 20.000 de euro ia selecționerul Mircea Lucescu, pe lună, la echipa națională. Răzvan Burleanu are un principiu, nu dă mai mult de 15-20.000. Pentru 20.000 de euro a stat în ploaie și a bătut cu 7-1!”, a precizat Horia Ivanovici.

”Nu vă spun. E umilitor dacă vă spun”, spunea chiar Mircea Lucescu despre salariul său.

Lucescu a câştigat ca antrenor în medie 4,5 milioane de euro pe sezon în vârful carierei internaţionale, iar acum, la echipa naţională, se spune că ar încasa aproximativ 20.000 de euro pe lună! Mircea Lucescu ar avea totuşi în contract şi un bonus de calificare la Cupa Mondială din 2026 destul de bun, în valoare de 200.000 de euro.