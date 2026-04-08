Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”

Mircea Lucescu a dezvăluit, într-un interviu amplu acordat cu un an înainte să moară, ce dorinţă avea de la fiul Răzvan. “Il Luce” s-a stins din viaţă la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar.
Mircea Lucescu a povestit cât de important a fost fotbalul în viaţa sa. Fostul selecţioner a transmis că toate realizările din viaţa sa se leagă de acest sport, în care a scris istorie, după o carieră de zeci de ani.
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară
Mircea Lucescu dezvăluia că şi-ar fi dorit să ofere mai mult fotbalului, în ciuda carierei impresionante. Acesta a transmis că marea dorinţă era ca fiul său, Răzvan, să aibă mai multe reuşite în cariera de antrenor decât a avut el. În prezent, fiul lui “Il Luce” o antrenează pe PAOK Salonic.
“(N.r. Cum s-ar numi cartea lui Mircea Lucescu?) Cu inima plină de fotbal, cam aşa ceva. Cariera mea a fost legată de fotbal, toate reuşitele mele au fost în fotbal, nu pot să diminuez importanţa fotbalului în viaţa mea, e absolut imposibil.
Fotbalul mi-a dat foarte mult, şi eu am dat mult. Dar el mi-a dat mult mai mult, aş fi vrut să dau şi eu mai mult, dar mă opresc aici, sper ca Răzvan să dea mai mult. Şi când speranţa moare, jucătorilor le spun, rămâne pasiunea, asta e ultima, ultimul pas, asta te ajută să revii întotdeauna”, a declarat Mircea Lucescu, în cadrul podcastului lui Mihai Morar.
Mircea Lucescu urmează să fie înmormântat vineri, la cimitirul Bellu din Bucureşti. Trupul neînsufleţit al fostului selecţioner va fi depus la Arena Naţională joi.
Mircea Lucescu a murit la 80 de ani
Lucescu era internat la Spitalul Universitar din 29 martie, el fiind adus direct din cantonamentul echipei naţionale, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, când medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator, pentru a-i regla bătăile inimii.
În cursul dimineţii de vineri, când urma să fie externat, Lucescu a suferit un infarct miocardic acut. El a fost preluat de urgenţă din secţie şi dus în sala de interventţe, unde a beneficiat prompt de intervenţiile medicale şi terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare”, fiind supus unei angioplastii primare.
După intervenţie, starea lui Mircea Lucescu era stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate, el rămânând internat în cadrul Secţiei de Cardiologie. Ulterior, reprezentanţii unităţii sanitare au anunţat că ”pacientul este stabil, conştient şi cooperant cu personalul medical”.
Sâmbătă, medicii spuneau că evoluţia pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă. Mircea Lucescu a mai fost internat o dată în acest an, timp de câteva zile în ianuarie şi februarie, din cauza unei infecţii subcutanate. A fost spitalizat la Bucureşti, iar apoi a plecat în Belgia pentru investigaţii medicale.
După evaluări medicale, în februarie FRF anunţa că Mircea Lucescu urma să fie alături de naţională la barajul pentru Cupa Mondială, ceea ce s-a şi întâmplat. Cu Lucescu pe bancă, la 26 martie tricolorii au fost învinşi în deplasare de Turcia, scor 1-0. Nu a mai putut fi alături de echipă şi în Slovacia, deoarece a ajuns la spital după problema cardiacă suferită în cantonament.
