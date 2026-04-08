Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”

Mircea Lucescu a dezvăluit, într-un interviu amplu acordat cu un an înainte să moară, ce dorinţă avea de la fiul Răzvan. “Il Luce” s-a stins din viaţă la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar.

Mircea Lucescu a povestit cât de important a fost fotbalul în viaţa sa. Fostul selecţioner a transmis că toate realizările din viaţa sa se leagă de acest sport, în care a scris istorie, după o carieră de zeci de ani.

Mircea Lucescu dezvăluia că şi-ar fi dorit să ofere mai mult fotbalului, în ciuda carierei impresionante. Acesta a transmis că marea dorinţă era ca fiul său, Răzvan, să aibă mai multe reuşite în cariera de antrenor decât a avut el. În prezent, fiul lui “Il Luce” o antrenează pe PAOK Salonic.

“(N.r. Cum s-ar numi cartea lui Mircea Lucescu?) Cu inima plină de fotbal, cam aşa ceva. Cariera mea a fost legată de fotbal, toate reuşitele mele au fost în fotbal, nu pot să diminuez importanţa fotbalului în viaţa mea, e absolut imposibil.

Fotbalul mi-a dat foarte mult, şi eu am dat mult. Dar el mi-a dat mult mai mult, aş fi vrut să dau şi eu mai mult, dar mă opresc aici, sper ca Răzvan să dea mai mult. Şi când speranţa moare, jucătorilor le spun, rămâne pasiunea, asta e ultima, ultimul pas, asta te ajută să revii întotdeauna”, a declarat Mircea Lucescu, în cadrul podcastului lui Mihai Morar.