S-a săturat să fie rezervă şi vrea să plece de la Dinamo!

Mihai Alecu Publicat: 23 mai 2026, 8:30

Alexandru Roşca ar putea pleca de la Dinamo în vară.

Dinamo se află în faţa unui final de sezon care poate aduce îndeplinirea obiectivului stabilit de conducerea clubului şi anume calificarea în cupele europene, asta dacă o să treacă de finala barajului cu învingătoarea duelului dintre FCSB şi FC Botoşani.

Alexandru Roşca ar putea pleca de la Dinamo

Totuşi, există deja discuţii intense în cadrul grupării bucureştene cu privire la lotul pentru stagiunea viitoare şi a permutărilor care urmează să se facă. Un semn de întrebare îl reprezintă postul de portar, acolo unde Alexandru Roşca are nemulţumiri cu privire la rolul pe care l-a avut de la aducerea lui Devis Epassy. Tânărul jucător de doar 22 de ani ar vrea să evolueze mai mult şi din cauza acestui fapt există şanse ca anul competiţional următor să-l găsească în tricoul altei formaţii, spun informaţiile AS.ro.

Contractul lui Roşca cu Dinamo expiră în vara anului 2029 şi o despărţire temporară este soluţia cea mai luată în calcul. Astfel, goalkeeperul ar putea să meargă în altă parte şi să primească minutele pe care şi le doreşte, iar bucureştenii nu pierd un tânăr jucător de perspectivă, care în viitor ar putea să reprezinte o soluţie pentru postul de titular în mod constant.

Întăriri din Liga 2 pentru Dinamo

Pentru Dinamo, dacă pleacă Alexandru Roşca, ar rămâne titularul de drept, care a evoluat în majoritatea partidelor din acest sezon, Devis Epassy, cât şi tânărul Mario Din-Licaciu, care încă nu a apucat să debuteze la nivel de seniori.

Formaţia alb-roşie o să primească întăriri din liga secundă, asta pentru că tânărul Codruţ Sandu, împrumutat la Corvinul Hunedoara, urmează să revină sub comanda lui Zeljko Kopic din vară. El a fost titular în 30 de meciuri ale formaţiei care a reuşit promovarea şi în jumătate dintre confruntări a păstrat poarta intactă.

