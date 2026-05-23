Simona Halep a dat cărțile pe față și a enumerat motivele pentru care îi e dor de tenis: “Nu mă pot plânge”

Simona Halep a participat recent la evenimentul de inaugurare al Centrului Național de Tenis din Republica Moldova, de la Chișinău, unde a și susținut o conferință de presă. Dubla campioană de Grand Slam a fost întrebată dacă îi este dor de cariera de tenismenă și a punctat motivele care o fac să se gândească în acest fel la “sportul alb”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Simona Halep a scris pagini importante de istorie pentru sportul românesc din postura de tenismenă, câștigând 24 de titluri și petrecând 64 de săptămâni pe primul loc în clasamentul WTA. După ce s-a retras în 2025 din “sportul alb”, constănțeanca a rămas o figură activă în spațiul public, iar recent a participat alături de Juan Martin Del Potro la un eveniment din Chișinău, unde s-a deschis un nou centru de tenis.

Halep și dorul pe care îl duce carierei de tenis

Deși mereu a spus că este împăcată cu retragerea sa din tenis petrecută anul trecut la Transylvania Open, Halep a vorbit acum și despre ce îi lipsește de la cariera de pe teren. Dubla campioană de Grand Slam a punctat de asemenea și ce nu ar mai repeta din tenis.

“(n.r. Cât de mult îți e dor de cariera de tenismenă și cât de complicată sau ușoară este viața după tenis?) Nu este complicată viața de după tenis, chiar discutam ieri, eu am dorit să mă retrag, pentru că am simțit că sunt epuizată și că am dat tot ce am avut mai bun. Mă bucur de această perioadă, că mă pot relaxa, mă pot deconecta de la presiune, de la tensiune.

Au fost mulți ani în care am stat efectiv în transă și acum realizez cât de greu a fost. Mi-e dor de rutina turneelor, nu mi-e dor de călătorii. Mi-e dor de adrenalina pe care o aveam la meciuri, mi-e dor de momentul în care câștigam chiar și un punct. Eu mă și manifestam.