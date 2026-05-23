Home | Tenis | WTA | Simona Halep a dat cărțile pe față și a enumerat motivele pentru care îi e dor de tenis: “Nu mă pot plânge”

Simona Halep a dat cărțile pe față și a enumerat motivele pentru care îi e dor de tenis: “Nu mă pot plânge”

Andrei Nicolae Publicat: 23 mai 2026, 17:42

Comentarii
Simona Halep a dat cărțile pe față și a enumerat motivele pentru care îi e dor de tenis: Nu mă pot plânge

Simona Halep, alături de trofeul de la Toronto în 2022 / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Simona Halep a participat recent la evenimentul de inaugurare al Centrului Național de Tenis din Republica Moldova, de la Chișinău, unde a și susținut o conferință de presă. Dubla campioană de Grand Slam a fost întrebată dacă îi este dor de cariera de tenismenă și a punctat motivele care o fac să se gândească în acest fel la “sportul alb”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Simona Halep a scris pagini importante de istorie pentru sportul românesc din postura de tenismenă, câștigând 24 de titluri și petrecând 64 de săptămâni pe primul loc în clasamentul WTA. După ce s-a retras în 2025 din “sportul alb”, constănțeanca a rămas o figură activă în spațiul public, iar recent a participat alături de Juan Martin Del Potro la un eveniment din Chișinău, unde s-a deschis un nou centru de tenis.

Halep și dorul pe care îl duce carierei de tenis

Deși mereu a spus că este împăcată cu retragerea sa din tenis petrecută anul trecut la Transylvania Open, Halep a vorbit acum și despre ce îi lipsește de la cariera de pe teren. Dubla campioană de Grand Slam a punctat de asemenea și ce nu ar mai repeta din tenis.

(n.r. Cât de mult îți e dor de cariera de tenismenă și cât de complicată sau ușoară este viața după tenis?) Nu este complicată viața de după tenis, chiar discutam ieri, eu am dorit să mă retrag, pentru că am simțit că sunt epuizată și că am dat tot ce am avut mai bun. Mă bucur de această perioadă, că mă pot relaxa, mă pot deconecta de la presiune, de la tensiune.

Au fost mulți ani în care am stat efectiv în transă și acum realizez cât de greu a fost. Mi-e dor de rutina turneelor, nu mi-e dor de călătorii. Mi-e dor de adrenalina pe care o aveam la meciuri, mi-e dor de momentul în care câștigam chiar și un punct. Eu mă și manifestam.

Reclamă
Reclamă

Mi-e dor de tenis, dar nu mă pot plânge, adică mi-e bine acum și încerc să mă bucur de ceea ce am făcut“, a spus fosta mare tenismenă română.

Pe 13 iunie 2026, peste câteva săptămâni, va avea loc la Cluj-Napoca evenimentul oficial de retragere al Simonei Halep.

Măsuri draconice de securitate în Bucureşti. Fanii lui Max Korzh se bucură: "Trebuie cineva să ne controleze"Măsuri draconice de securitate în Bucureşti. Fanii lui Max Korzh se bucură: "Trebuie cineva să ne controleze"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum putea fi evitat incidentul din Bucegi, unde 11 oameni au căzut de pe traseu: "Nu s-a ţinut cont"
Observator
Cum putea fi evitat incidentul din Bucegi, unde 11 oameni au căzut de pe traseu: "Nu s-a ţinut cont"
Gloria Bistrița a detronat-o pe CSM București și a câștigat în premieră titlul de campioană. România, trei echipe în viitorul sezon din Champions League?! Update
Fanatik.ro
Gloria Bistrița a detronat-o pe CSM București și a câștigat în premieră titlul de campioană. România, trei echipe în viitorul sezon din Champions League?! Update
20:50

Bologna – Inter 3-3. Cristi Chivu a “tras cortina” peste un sezon de vis
20:49

“Mă bucur că am terminat amândoi cursa”. Antonelli și Russell, primele reacții după bătălia tensionată din Canada
20:42

VideoJurnal Antena Sport | Ţintesc sus cu Hagi
20:40

LIVE TEXTU Cluj – Dinamo 0-0. Gol anulat la Atanas Trică
20:37

VideoJurnal Antena Sport | Sărbătoarea tenisului
20:31

VideoJurnal Antena Sport | O onoare alb-alabastră
Vezi toate știrile
1 Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total 2 Hervin Ongenda a semnat chiar înainte de barajul de Conference League dintre FCSB şi Botoşani 3 Se anunță record de asistență la barajul FCSB – Botoșani! Câți fani și-au procurat bilete la meciul din Ghencea 4 EXCLUSIVS-a săturat să fie rezervă şi vrea să plece de la Dinamo! 5 8.7 milioane de euro pentru FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali 6 Anunţul momentului! Ce post a acceptat Pep Guardiola după despărţirea de Manchester City. OFICIAL
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”