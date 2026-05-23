Gloria Bistriță, campioană în premieră la handbal feminin. Supremația lui CSM București se oprește după trei ani

Andrei Nicolae Publicat: 23 mai 2026, 19:03

Jucătoarele de la Gloria Bistrița, în timpul unui meci / Sport Pictures

Gloria Bistrița a câștigat pentru prima dată în istoria clubului campionatul de handbal feminin, după ce a și-a îndeplinit misiunea în ultima etapă și a învins-o fără drept de apel pe CSM Galați, scor 38-21. Astfel, ardelencele au anulat victoria fetelor de la CSM București, care au câștigat pe teren propriu contra lui Târgu Jiu.

Gloria Bistrița și CSM București s-au luptat până în ultima etapă pentru titlul de campioană din Liga Florilor, iar formația antrenată de Carlos Viver a avut câștig de cauză. Cu o rundă înainte de final, ardelencele aveau un punct avans și aveau nevoie de victorie pentru a fi sigure că nu depind de rezultatul “tigroaicelor”.

Gloria Bistrița, campioana României în premieră

Prima parte a meciului dintre Gloria și CSM Galați a fost unul echilibrat, însă pe final elevele lui Carlos Viver s-au desprins, conducând la pauza mare cu scorul de 19-11. În a doua parte, ardelencele au vrut să își facă viața ușoară și au reușit asta, ajungând să câștige partida la 17 goluri diferență, scor 38-21.

Astfel, Gloria Bistrița a câștigat titlul pentru prima dată de la înființarea clubului în 2009 și a oprit supremația lui CSM București, care câștigase ultimele trei campionate. În plus, ardelencele au realizat și eventul, după ce s-au impus și în Cupa României la capătul unei finale cu 31-21.

De cealaltă parte, CSM București, vicecampioana României, își va concentra atenția asupra Final 4-ului din EHF Champions League, unde vor da peste Metz în semifinală pe 6 mai.

