Letonia – SUA 4-2. O nouă înfrângere pentru americani la Mondialul de hochei. Slovacia – Cehia se joacă de la 17:20

Alex Masgras Publicat: 23 mai 2026, 16:00

Meciul dintre Letonia şi SUA se joacă sâmbătă, de la ora 13:20, LIVE în AntenaPLAY. Ambele echipe au nevoie de victorie, în lupta pentru calificarea în sferturile de finală.

Alte două partide vor avea loc astăzi de la Mondialul din Elveţia. De la ora 17:20 se joacă meciul Slovacia – Cehia, în timp ce de la ora 21:20 se va disputa partida dintre Norvegia şi Suedia.

Letonia – SUA 4-2

3/3 Min. 19:18: Letonia – SUA 4-2. Al treilea gol marcat în câteva secunde. Vilmanis a trimis din nou pucul în poarta goală şi Letonia câştigă.

3/3 Min. 19:09: Letonia – SUA 3-2. Olivier a înscris la doar 11 secunde distanţă şi americanii forţează egalarea.

3/3 Min. 18:58: Letonia – SUA 3-1. Vilmanis a majorat diferenţa cu 62 de secunde rămase din meci, după ce a înscris cu poarta goală.

3/3 Min. 06:06: Leotnia – SUA 2-1. Smirnovs i-a readus în avantaj pe letoni în repriza a treia.

2/3 Min. 14:48: Letonia – SUA 1-1. Matthew Thkachuk a restabilit egalitatea pe finalul unui powerplay, cu o deviere din faţa porţii.

1/3 Min. 08:47: Letonia – SUA 1-0. Egle a deschis scorul cu un şut în vinclu.

Update. A început meciul.

La ediţia de anul acesta participă 16 echipe care vor fi împărţite în două grupe. Marea Britanie şi Italia sunt cele două echipe care au promovat anul trecut, după Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, Divizia I/A, găzduit în România, la Sf. Gheorghe. Franţa şi Kazahstan sunt cele două echipe care au retrogradat din grupa de elită la ediţia de anul rtecut.

Zurich şi Fribourg sunt cele două oraşe care vor găzdui meciuri la ediţia de anul acesta a Campionatului Mondial. Swiss Life Arena din Zurich are o capacitate de 12.000 de locuri, în timp ce BCF Arena din Fribourg are o capacitate de puţin peste 9000 de locuri.

Din cele două grupe, primele patru clasate se califică în sferturile de finală, în timp ce ultimele clasate din fiecare grupă vor retrograda în Divizia I/A.

Meciurile de sâmbătă de la Campionatul Mondial de hochei

  • Letonia – SUA, ora 13:20
  • Slovacia – Cehia, ora 17:20
  • Norvegia – Suedia, ora 21:20
