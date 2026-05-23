Fotbalistul pentru care Gigi Becali “a spart banca” vrea să scape de FCSB. Ce și-a propus pentru sezonul viitor

Andrei Nicolae Publicat: 23 mai 2026, 18:37

Jucătorii de la FCSB, după un meci / Sport Pictures

În vara anului 2025, FCSB îl transfera pe Dennis Politic de la Dinamo în schimbul a aproximativ un milion de euro + Alexandru Musi. În iarnă, extrema crescută la Manchester United a fost împrumutată la Hermannstadt, iar din sezonul viitor fotbalistul de 26 de ani speră să fie din nou împrumutat de formația roș-albastră și să scape de vestiarul condus în prezent de Marius Baciu.

Transferul lui Dennis Politic de la Dinamo la FCSB era văzut de Gigi Becali drept o mare lovitură, însă jucătorul crescut în Anglia s-a dovedit a fi un “flop” la campioana ultimelor două ediții din Liga 1. Împrumutat în prezent la Hermannstadt, jucătorul de 26 de ani nici măcar nu mai vrea să stea la echipa latifundiarului din Pipera pentru a primi o a doua șansă.

Dennis Politic nu vrea să mai continue la FCSB

Potrivit gsp.ro, Politic s-a săturat de FCSB și își dorește să fie din nou împrumutat de Gigi Becali. Fotbalistul nu va rămâne la Hermannstadt prin prisma salariului său.

Dennis nu mai vrea să continue la FCSB, aventura sa acolo este de domeniul trecutului. Nici patronul nu-l mai include în planuri, asta dacă nu cumva a uitat de el. Momentan așteaptă un nou împrumut, dacă va avea ocazia“, spun sursele site-ului citat anterior.

Pentru FCSB, Politic a adunat 24 de meciuri și a marcat doar trei goluri, fiind măcinat atât de probleme medicale, cât și de o formă slabă. La Hermannstadt, extrema stânga a adunat opt partide și a oferit doar o psă decisivă.

