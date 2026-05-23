Gol validat după şapte minute în Chindia – Farul Constanţa. Verdictul lui Marius Avram, de ce a intervenit VAR!

Radu Constantin Publicat: 23 mai 2026, 19:40

În minutul 22 al partidei Chindia – Farul Constanşa, Doru Popadiuc a marcat cu un șut cu piciorul stâng, din partea stângă a careului de șase metri.

Reuşita a venit după o gafă mare a portarului Rafael Munteanu, care a scăpat mingea printre mâini, iar balonul a ajuns la Popadiuc care a marcat.

A urmat o analiză VAR de şapte minute, iar toată lumea a crezut că este vorba de un presupus ofisaid la Popadiuc.

Centralul Marcel Bîrsan a fost chemat la margine pentru a analiza faza, iar arbitrul a decis să valideze golul. Potrivit reluărilor Digi Sport,  la golul lui Popadiuc nu a fost ofsaid! Marius Avram a analizat faza. De ce a fost chemat totuşi arbitrul la marginea terenului, după ce VAR a intervenit? Marius Avram susţine că arbitrii ar fi decis să-l cheme să analizeze dacă a existat impact sau nu asupra portarului Rafael Munteanu. Cum nu a existat, golul a fost unul valabil.

“Această jucare a mingii de către portar necesită o analiză. Dacă a avut un impact sau nu la fază. Cum nu se afla niciun jucător lângă el, intenţia jucătorului nu înseamnă impact. La faza respectivă e nevoie de interpretarea arbitrului, clar au constatat ei că a fost ofsaid, Golul a fost unul valabil”, a declarat fostul arbitru la Digi Sport.

