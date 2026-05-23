U Cluj – Dinamo, LIVE TEXT, ora 20:30. “Câinii” pot obţine a 4-a victorie cu “studenţii”

Partida dintre Universitatea Cluj şi Dinamo, din etapa cu numărul 10 din play-off, se va disputa astăzi de la ora 20:30 şi va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Cluj – Dinamo, ora 20:30, LIVE TEXT pe AS.ro

Confruntarea de pe Cluj Arena este una fără miză pentru cele două grupări, care nu pot coborî sau urca în clasament indiferent de rezultat. Ardelenii au pierdut clar duelul de la Craiova, 0-5, şi acest rezultat a trimis titlul în Bănie, în timp ce trupa lui Zeljko Kopic a remizat, 0-0, cu CFR Cluj, egal care a pecetluit soarta bucureştenilor în privinţa unui loc pe podium.

Astfel, partida dintre Universitatea Cluj şi Dinamo va fi una de palmares şi nu va avea vreun impact în play-off. Totuşi, pentru oaspeţi poate să fie un antrenament bun înainte de finala barajului de calificare în cupele europene, cu învingătoarea duelului dintre FCSB şi FC Botoşani.

Dinamo a reuşit să o învingă de 3 ori în acest sezon pe U Cluj

Pentru cei de la Dinamo întâlnirile cu Universtitatea Cluj din această stagiune au fost încheiate mereu cu succes. A fost prima confruntare din sezonul regulat, disputată la Cluj, în care Alex Pop a înscris singurul gol, chiar în minutul 90. A urmat duelul de pe Arena Naţională, din startul lui 2026, când elevii lui Kopic au bătut din nou, 1-0.

Acelaşi deznodământ s-a repetat şi în play-off, însă de data aceasta Dinamo a învins, 2-1, datorită golurilor înscrise de Cătălin Cîrjan şi Alexandru Musi, respectiv Atanas Trică.