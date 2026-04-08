Antonio Rudiger nu s-a ferit de cuvinte după eșecul Realului cu Bayern în UCL: “Am dat-o în bară”

Antonio Rudiger a avut o reacție extrem de tranșantă după ce Real Madrid a fost învinsă de Bayern Munchen în prima manșă a sferturilor Ligii Campionilor, scor 1-2. Fundașul neamț s-a arătat nemulțumit atât de greșelile care au condus la golurile bavarezilor, cât și de lipsa de inspirație din fața porții a colegilor săi.

Bayern Munchen a învins-o pe Real Madrid în primul episod din sferturile Ligii Campionilor, la capătul unei partide în care Luis Diaz, Harry Kane și Kylian Mbappe și-au trecut numele pe lista marcatorilor. Imediat după meci, Rudiger a acordat “la cald” un interviu chiar de pe marginea terenului și nu s-a ferit să își ascundă frustrarea.

Antonio Rudiger, discurs extrem de dur după eșecul lui Real Madrid

Fotbalistul din defensiva lui Arbeloa consideră că ambele goluri primite de echipa sa au fost “cadouri” oferite pe tavă lui Bayern Munchen. Ambele reușite ale bavarezilor au venit după greșeli pe faza de construcție comise de “los blancos”, Vinicius fiind cel care a comis-o în prima repriză, iar Alvaro Carreras în a doua.

“Da, am ieșit în repriza a doua și am încasat imediat un gol. Din punctul meu de vedere, am dat-o în bară la ambele goluri, au fost două cadouri. Am vorbit despre pierderea ușoară a posesiei, pentru că la acest nivel e foarte periculos. De ce ne-am temut s-a întâmplat“, a spus Rudiger într-un interviu pentru MovistarPlus+, citat de marca.com.

Nici cei care au făcut faza ofensivă nu l-au mulțumit pe Rudiger, care a evidențiat cum echipa sa a șutat de 20 de ori înspre poarta lui Neuer și a marcat o singură dată. Jumătate dintre execuțiile “galacticilor” au fost cadrate pe poarta goalkeeper-ului de 40 de ani.