Antonio Rudiger nu s-a ferit de cuvinte după eșecul Realului cu Bayern în UCL: “Am dat-o în bară”

Andrei Nicolae Publicat: 8 aprilie 2026, 9:40

Antonio Rudiger a avut o reacție extrem de tranșantă după ce Real Madrid a fost învinsă de Bayern Munchen în prima manșă a sferturilor Ligii Campionilor, scor 1-2. Fundașul neamț s-a arătat nemulțumit atât de greșelile care au condus la golurile bavarezilor, cât și de lipsa de inspirație din fața porții a colegilor săi.

Bayern Munchen a învins-o pe Real Madrid în primul episod din sferturile Ligii Campionilor, la capătul unei partide în care Luis Diaz, Harry Kane și Kylian Mbappe și-au trecut numele pe lista marcatorilor. Imediat după meci, Rudiger a acordat “la cald” un interviu chiar de pe marginea terenului și nu s-a ferit să își ascundă frustrarea.

Antonio Rudiger, discurs extrem de dur după eșecul lui Real Madrid

Fotbalistul din defensiva lui Arbeloa consideră că ambele goluri primite de echipa sa au fost “cadouri” oferite pe tavă lui Bayern Munchen. Ambele reușite ale bavarezilor au venit după greșeli pe faza de construcție comise de “los blancos”, Vinicius fiind cel care a comis-o în prima repriză, iar Alvaro Carreras în a doua.

Da, am ieșit în repriza a doua și am încasat imediat un gol. Din punctul meu de vedere, am dat-o în bară la ambele goluri, au fost două cadouri. Am vorbit despre pierderea ușoară a posesiei, pentru că la acest nivel e foarte periculos. De ce ne-am temut s-a întâmplat“, a spus Rudiger într-un interviu pentru MovistarPlus+, citat de marca.com.

Nici cei care au făcut faza ofensivă nu l-au mulțumit pe Rudiger, care a evidențiat cum echipa sa a șutat de 20 de ori înspre poarta lui Neuer și a marcat o singură dată. Jumătate dintre execuțiile “galacticilor” au fost cadrate pe poarta goalkeeper-ului de 40 de ani.

Totul s-a rezumat la a marca și noi cu un gol din partea lui Mbappe. Am avut șanse să marcăm de mai multe ori, dar la finalul zilei, asta e. A fost vorba de o lipsă de acuratețe? Trebuie să șutăm mai mult… dar pe spațiul porții.

Astăzi însă, cel mai bun om de la Bayern a fost portarul, Neuer. Dacă avem încredere, speranță (n.r. că pot întoarce rezultatul)? Cu siguranță, întotdeauna“.

Urmează 3 zile de frig, ploi, lapoviţă sau ninsoare în aproape toată ţara. Alertă de vreme rea în CapitalăUrmează 3 zile de frig, ploi, lapoviţă sau ninsoare în aproape toată ţara. Alertă de vreme rea în Capitală
Returul sfertului de finală dintre Bayern Munchen și Real Madrid va avea loc pe 15 aprilie, miercuri, pe Allianz Arena, de la ora 22:00.

Loading ... Loading ...
Citește și:
Urmează 3 zile de frig, ploi, lapoviţă sau ninsoare în aproape toată ţara. Alertă de vreme rea în Capitală
Observator
Urmează 3 zile de frig, ploi, lapoviţă sau ninsoare în aproape toată ţara. Alertă de vreme rea în Capitală
De ce Andrei Rațiu e altul la națională față de Rayo. Fostul selecționer dă verdictul: „Relaxare, poate. De ce să-i dăm în cap?”. Exclusiv
Fanatik.ro
De ce Andrei Rațiu e altul la națională față de Rayo. Fostul selecționer dă verdictul: „Relaxare, poate. De ce să-i dăm în cap?”. Exclusiv
11:52

Statistica ce îi dă fiori lui Real Madrid după eșecul cu Bayern Munchen. O singură dată s-a întâmplat așa ceva
11:41

“Inima mea plânge!” Henrikh Mkhitaryan, mesaj emoţionant după moartea lui Mircea Lucescu: “Un adevărat gentleman”
11:37

“A murit şi o parte din mine”. Dănuţ Lupu, discurs plin de durere şi cu lacrimi în ochi, după moartea lui Mircea Lucescu
11:27

“E Neuer cel mai bun portar din toate timpurile?”. Răspunsul genial dat de Kompany după Real – Bayern 1-2
11:08

Anghel Iordănescu, marele rival al lui Mircea Lucescu, copleșit după moartea sa: “Fotbalul va fi atât de sărac”
11:04

Antonio Conte s-a autopropus la naţionala Italiei: “Este normal ca numele meu să apară”
1 UPDATEMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer 2 Averea colosală pe care Mircea Lucescu o lasă în urmă. „Il Luce” a murit la 80 de ani 3 FotoCum a fost surprins Răzvan Lucescu la Spitalul Universitar, după moartea tatălui Mircea Lucescu 4 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 5 „E o lecție pentru toată lumea ce s-a întâmplat”. Gigi Becali, prima reacție după decesul lui Mircea Lucescu 6 BREAKING NEWSMircea Lucescu a murit la 80 de ani! Doliu în fotbalul românesc și mondial
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit