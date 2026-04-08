Marius Şumudică, devastat după moartea lui Mircea Lucescu: “Nu mă mai poţi auzi, nea Mircea, dar să ştii asta”

Alex Masgras Publicat: 8 aprilie 2026, 9:44

Comentarii
Marius Şumudică / Sport Pictures

Marius Şumudică a avut o relaţie specială cu Mircea Lucescu, el fiind antrenat de “Il Luce” la Rapid, acolo unde au cucerit împreună titlul din 1999. Fostul selecţioner al României s-a stins din viaţă marţi seară, la 80 de ani, la Spitalul Universitar din Bucureşti, acolo unde era internat de pe 29 martie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Şumudică a declarat că îi datorează totul lui Mircea Lucescu şi că şi-ar dori să dea timpul înapoi.

Marius Şumudică, devastat după moartea lui Mircea Lucescu: “Ţie îţi datorez totul”

“Marți seară, când am aflat că nea Mircea nu mai este printre noi, pentru mine timpul parcă s-a oprit. Aș fi vrut să-l pot da înapoi. Măcar până în momentul în care m-a luat de la Sportul Studențesc și mi-a spus că sunt unul dintre cei mai inteligenți jucători pe care i-a antrenat. Apoi să retrăiesc alături de el clipele de după ce am câștigat titlul și Cupa cu Rapid.

Nu mă mai poți auzi, nea Mircea, dar să știi că datorită ție m-am realizat ca fotbalist, ca antrenor, ca om. Ție îți datorez totul! Dacă aș avea o putere, aș șterge marțea asta din calendar. Dumnezeu să te odihnească în pace, mentorul meu și legenda noastră, a tuturor!”, a declarat Marius Şumudică, potrivit fanatik.ro.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie

Cu o carieră impresionantă în spate, Mircea Lucescu a rămas în istoria fotbalului drept unul dintre cei mai titrați antrenori, câștigând numeroase trofee în cei peste 30 de ani de activitate.

Reclamă
Reclamă

În 1978 și-a început cariera de antrenor la Corvinul Hunedoara, iar în 1981 se afla deja la primul mandat în calitate de selecționer al echipei naționale de fotbal a României.

De atunci, „Il Luce” a mai antrenat Dinamo București, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid București, Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk (cu care a și câștigat cele mai multe trofee), Zenit St. Petersburg, naționala Turciei, Dinamo Kiev, ca mai apoi să revină pentru o a doua oară pe banca selecționatei României.

După ce a reușit să promoveze România în Nations League B, Mircea Lucescu a jucat baraj cu naționala României, însă tricolorii au pierdut contra Turciei, scor 1-0.

Reclamă

35 de trofee a câștigat Mircea Lucescu în calitate de antrenor

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Citește și:
Observator
Fanatik.ro
11:52

11:41

11:37

11:27

11:08

11:04

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
