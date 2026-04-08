FRF a anunţat programul funeraliilor lui Mircea Lucescu! Fostul selecţioner va fi depus miercuri la Arena Naţională

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani. Fostul selecţioner al României a încetat din viaţă marţi seară, la Spitalul Universitar din Bucureşti, acolo unde era internat încă de pe 29 martie. “Il Luce” a fost internat după ce a leşinat la şedinţa de pregătire dinaintea meciului amical cu Slovacia. La câteva zile distanţă, în ziua când ar fi trebuit să fie externat, Mircea Lucescu a suferit un infarct.
Trupul neînsufleţit al fostului selecţioner va fi depus la Arena Naţională miercuri, iar cei care vor să îi aducă un ultim omagiu o pot face începând cu ora 17:00, până la ora 21:00.
FRF a anunţat programul funeraliilor lui Mircea Lucescu
Şi joi, oamenii care vor să îi aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu o pot face, începând de dimineaţă, de la ora 10:00, până seara, la ora 20:00. Vineri va avea loc înmormântarea, slujba urmând să înceapă la ora 10:00, la Biserica Sfântul Elefterie. De la ora 12:20, cortegiul funerar se va deplasa la Cimitirul Bellu, acolo unde Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare:
“Ceremonia va debuta miercuri, când sicriul va fi depus la Arena Națională. Accesul publicului larg va fi permis începând cu ora 17:00, printr-un circuit controlat menit să asigure fluiditatea fluxului de vizitatori. În aceeași seară, la ora 18:00, va avea loc o primă slujbă de priveghi.
Programul de vizitare va continua și pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 și 20:00, oferind tuturor celor care l-au admirat posibilitatea de a-i aduce un ultim omagiu.
Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică va fi însă limitată la familie și invitați apropiați.
Ultima etapă a ceremoniei va avea loc la Cimitirul Bellu, începând cu ora 12:20. Momentul înhumării, programat pentru ora 13:10, va fi precedat de onoruri militare. Conform dorinței organizatorilor, accesul publicului larg va fi restricționat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru familie și cercul restrâns de apropiați.
*Măsuri stricte de securitate – Având în vedere amploarea evenimentului, securitatea și ordinea publică vor fi asigurate în permanență prin coordonarea strânsă între Jandarmeria Română și Poliția Capitalei. Traseele rutiere au fost stabilite împreună cu Poliția Rutieră pentru a minimiza blocajele în trafic pe durata deplasării cortegiului”, a anunţat FRF.
