FRF a anunţat programul funeraliilor lui Mircea Lucescu! Fostul selecţioner va fi depus miercuri la Arena Naţională

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani. Fostul selecţioner al României a încetat din viaţă marţi seară, la Spitalul Universitar din Bucureşti, acolo unde era internat încă de pe 29 martie. “Il Luce” a fost internat după ce a leşinat la şedinţa de pregătire dinaintea meciului amical cu Slovacia. La câteva zile distanţă, în ziua când ar fi trebuit să fie externat, Mircea Lucescu a suferit un infarct.

Trupul neînsufleţit al fostului selecţioner va fi depus la Arena Naţională miercuri, iar cei care vor să îi aducă un ultim omagiu o pot face începând cu ora 17:00, până la ora 21:00.

FRF a anunţat programul funeraliilor lui Mircea Lucescu

Şi joi, oamenii care vor să îi aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu o pot face, începând de dimineaţă, de la ora 10:00, până seara, la ora 20:00. Vineri va avea loc înmormântarea, slujba urmând să înceapă la ora 10:00, la Biserica Sfântul Elefterie. De la ora 12:20, cortegiul funerar se va deplasa la Cimitirul Bellu, acolo unde Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare:

“Ceremonia va debuta miercuri, când sicriul va fi depus la Arena Națională. Accesul publicului larg va fi permis începând cu ora 17:00, printr-un circuit controlat menit să asigure fluiditatea fluxului de vizitatori. În aceeași seară, la ora 18:00, va avea loc o primă slujbă de priveghi.

Programul de vizitare va continua și pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 și 20:00, oferind tuturor celor care l-au admirat posibilitatea de a-i aduce un ultim omagiu.