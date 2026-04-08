“Suntem încă în viaţă”. Alvaro Arbeloa, încredere maximă după înfrângerea lui Real Madrid cu Bayern

Antrenorul echipei Real Madrid, Alvaro Arbeloa, şi-a exprimat optimismul înaintea manşei secunde a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal împotriva lui Bayern Munchen, afirmând că, dacă vreo echipă o poate învinge pe Bayern în faţa publicului propriu, aceea este Real Madrid.
Antrenorul madrilen a deplâns însă “lipsa de şansă” a jucătorilor săi în repriza secundă a meciului de marţi, pierdut pe Bernabeu, precum şi “cele două greşeli” care au dus la cele două goluri ale bavarezilor.
Alvaro Arbeloa, prima reacţie după Real Madrid – Bayern 1-2
“Am fi putut avea mai mult noroc în a doua repriză. Am înfruntat o echipă foarte puternică. Am făcut două greşeli, două pierderi de balon pe care ar fi trebuit să le evităm. Trebuia să fim mai solizi în defensivă. Dacă faci aceste greşeli, plăteşti pentru ele. Am marcat un gol care ne dă speranţă, deşi nu va fi uşor”, a precizat antrenorul.
“Dar suntem încă în viaţă. Cred că am arătat în seara asta (marţi, n.r.) că le putem face foarte rău, putem marca goluri împotriva lor. Dacă există o echipă capabilă să câştige la Munchen, aceea este Real Madrid. Oricine nu crede asta poate rămâne aici“, a declarat Arbeloa la conferinţa de presă de după meci, adăugând totodată că jucătorii săi i-au spus deja că vor câştiga pe Allianz Arena.
“Am jucători cu mult caracter. Primul lucru pe care mi l-au spus este că vom câştiga acolo. Suntem Real Madrid, nu există frică, cunoaştem dificultatea şi contextul şi mergem pe asta”, a adăugat el.
De asemenea, el a lăudat golul crucial al lui Kylian Mbappe, care “dă speranţă” madrilenilor.
“L-am văzut pe Mbappe foarte implicat, în fiecare aspect al jocului şi capabil să dezechilibreze adversarul, o ameninţare constantă pentru apărarea lui Bayern, tot ceea ce îl face cel mai bun jucător din lume. Acesta este Mbappe pe care ne dorim cu toţii să-l vedem“, a mai spus Arbeloa.
Întrebat pe ce se bazează pentru a câştiga la Munchen, el a indicat că jucătorii săi sunt principalul său atu şi a explicat că unele greşeli pe care le-au discutat înainte de prima manşă i-au costat pe madrileni.
“Au fost situaţii la 1-2 în care eram disperaţi să egalăm. Trebuia să ne păstrăm calmul. Un 1-3 ar fi fost mai dificil. E păcat că nu am profitat de câteva ocazii suplimentare, dar sunt foarte încrezător că vom merge în Germania şi vom câştiga”, a explicat el.
“Toate golurile sunt greşeli, 99% dintre ele. Şi nu doar unul, ci mai multe. Acestea sunt situaţii despre care am vorbit. Când încerci să joci mingea şi ei te presează, trebuie să fii atent pentru că vor exista pierderi de balon. Trebuie să fii pregătit să închizi rapid jocul şi să nu ai prea mulţi jucători în faţa mingii. S-a întâmplat. Nu am avut destui jucători pentru a acoperi pierderea mingii. Uneori nu pierderea balonului în sine contează, ci cum reacţionezi la ea. Dacă eşti prea deschis după o pierdere de minge, adversarii vor marca”, a concluzionat tehnicianul madrilen.
Bayern Munchen a învins-o pe Real Madrid cu scorul de 2-1 (1-0), marţi seara, pe Stadionul ”Santiago Bernabeu”, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.
Bavarezii au deschis scorul prin Luis Diaz (41), iar Harry Kane a majorat diferenţa imediat după pauză (46). Golul madrilenilor a fost semnat de atacantul francez Kylian Mbappe (74).
