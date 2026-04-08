“Suntem încă în viaţă”. Alvaro Arbeloa, încredere maximă după înfrângerea lui Real Madrid cu Bayern

Antrenorul echipei Real Madrid, Alvaro Arbeloa, şi-a exprimat optimismul înaintea manşei secunde a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal împotriva lui Bayern Munchen, afirmând că, dacă vreo echipă o poate învinge pe Bayern în faţa publicului propriu, aceea este Real Madrid.

Antrenorul madrilen a deplâns însă “lipsa de şansă” a jucătorilor săi în repriza secundă a meciului de marţi, pierdut pe Bernabeu, precum şi “cele două greşeli” care au dus la cele două goluri ale bavarezilor.

Alvaro Arbeloa, prima reacţie după Real Madrid – Bayern 1-2

“Am fi putut avea mai mult noroc în a doua repriză. Am înfruntat o echipă foarte puternică. Am făcut două greşeli, două pierderi de balon pe care ar fi trebuit să le evităm. Trebuia să fim mai solizi în defensivă. Dacă faci aceste greşeli, plăteşti pentru ele. Am marcat un gol care ne dă speranţă, deşi nu va fi uşor”, a precizat antrenorul.

“Dar suntem încă în viaţă. Cred că am arătat în seara asta (marţi, n.r.) că le putem face foarte rău, putem marca goluri împotriva lor. Dacă există o echipă capabilă să câştige la Munchen, aceea este Real Madrid. Oricine nu crede asta poate rămâne aici“, a declarat Arbeloa la conferinţa de presă de după meci, adăugând totodată că jucătorii săi i-au spus deja că vor câştiga pe Allianz Arena.

“Am jucători cu mult caracter. Primul lucru pe care mi l-au spus este că vom câştiga acolo. Suntem Real Madrid, nu există frică, cunoaştem dificultatea şi contextul şi mergem pe asta”, a adăugat el.