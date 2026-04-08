FIFA și UEFA, mesaje emoționante după moartea lui Mircea Lucescu: “Ne despărțim de o legendă”

FIFA și UEFA au transmis prin președinții lor, Aleksander Ceferin și Gianni Infantino, reacții după dispariția lui Mircea Lucescu la 80 de ani. Ambele foruri au vorbit la superlativ despre cariera lui “Il Luce”, un simbol pentru fotbalul românesc și mondial.
Mircea Lucescu a murit la 80 de ani la capătul unei perioade în care s-a confruntat cu probleme medicale constante. Internat la Spitalul Universitar pe 29 martie, la scurt timp după barajul României cu Turcia, fostul selecționer se afla de duminică dimineața în comă indusă după ce starea sa s-a agravat, iar în seara zilei de 7 aprilie organismul său a cedat.
Aleksander Ceferin l-a numit pe Lucescu “unul dintre adevărații creatori ai jocului”
Imediat după ce Mircea Lucescu s-a stins din viață, din lumea fotbalului și nu numai au început să amară numeroase reacții. UEFA a transmis și ea un mesaj chiar prin Aleksander Ceferin, care a vorbit despre impactul pe care l-a avut fostul selecționer al României asupra jocului.
“Fotbalul european și mondial a pierdut o figură excepțională a cărei influență, statut și moștenire vor dăinui generații întregi.
Mircea Lucescu a fost unul dintre adevărații creatori ai jocului. Un om cu o inteligență fotbalistică rară, o demnitate și o pasiune remarcabile, a cărui contribuție la acest sport este greu de măsurat în cuvinte
De-a lungul unei cariere extraordinare, a câștigat admirația și respectul întregii comunități a fotbalului prin cunoștințe, leadership și angajament profund față de adevăratele valori ale jocului.
Lucescu a modelat echipe, a inspirat jucători și colegi și a lăsat o amprentă de durată asupra fotbalului mult dincolo de linia terenului“, a spus președintele forului continental.
We are deeply saddened to learn that the great Mircea Lucescu has passed away aged 80.
UEFA president Aleksander Čeferin has paid tribute to “one of the game’s true originals – a man of rare football intellect, remarkable dignity and passion.”
— UEFA (@UEFA) April 7, 2026
Gianni Infantino a reacționat și el: “O zi tristă pentru fotbal”
Nu doar forul continental european a venit cu o reacție după trecerea în neființă a lui Lucescu, ci și FIFA. Gianni Infantino a transmis și el un mesaj emoționant în memoria celui care a fost “Il Luce”.
“Este o zi foarte tristă pentru fotbal, ne despărțim de o legendă a jocului. Mircea Lucescu a fost un om deosebit, cu care am avut privilegiul să discut de mai multe ori în ultimii ani.
A lăsat în urmă o adevărată moștenire, fiind căpitanul României la Cupa Mondială din 1970 și având o carieră de antrenor atât de apreciată. Toți cei care au avut plăcerea să-l cunoască și privilegiul de a lucra cu el știu cât de mult a trăit și respirat fotbal.
Inima mea și gândurile comunității fotbalului mondial se îndreaptă spre familia, prietenii și toți cei care l-au cunoscut. Odihnească-se în pace!“.
