FIFA și UEFA, mesaje emoționante după moartea lui Mircea Lucescu: “Ne despărțim de o legendă”

FIFA și UEFA au transmis prin președinții lor, Aleksander Ceferin și Gianni Infantino, reacții după dispariția lui Mircea Lucescu la 80 de ani. Ambele foruri au vorbit la superlativ despre cariera lui “Il Luce”, un simbol pentru fotbalul românesc și mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani la capătul unei perioade în care s-a confruntat cu probleme medicale constante. Internat la Spitalul Universitar pe 29 martie, la scurt timp după barajul României cu Turcia, fostul selecționer se afla de duminică dimineața în comă indusă după ce starea sa s-a agravat, iar în seara zilei de 7 aprilie organismul său a cedat.

Aleksander Ceferin l-a numit pe Lucescu “unul dintre adevărații creatori ai jocului”

Imediat după ce Mircea Lucescu s-a stins din viață, din lumea fotbalului și nu numai au început să amară numeroase reacții. UEFA a transmis și ea un mesaj chiar prin Aleksander Ceferin, care a vorbit despre impactul pe care l-a avut fostul selecționer al României asupra jocului.

“Fotbalul european și mondial a pierdut o figură excepțională a cărei influență, statut și moștenire vor dăinui generații întregi.

Mircea Lucescu a fost unul dintre adevărații creatori ai jocului. Un om cu o inteligență fotbalistică rară, o demnitate și o pasiune remarcabile, a cărui contribuție la acest sport este greu de măsurat în cuvinte