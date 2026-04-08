“Un guru al fotbalului”. Dispariția lui Mircea Lucescu, subiect de prima pagină în presa din Italia

Decesul lui Mircea Lucescu a făcut înconjurul lumii, iar una dintre țările care au tratat extrem de minuțios acest subiect a fost Italia. Recent, un cunoscut cotidian din “cizmă” a dat spre vânzare ediția de azi a ziarului său, iar pe prima pagină se află și subiectul legat de moartea lui “Il Luce”.

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani la capătul unei perioade în care s-a confruntat cu probleme medicale constante. Internat la Spitalul Universitar pe 29 martie, la scurt timp după barajul României cu Turcia, fostul selecționer se afla de duminică dimineața în comă indusă după ce starea sa s-a agravat, iar în seara zilei de 7 aprilie organismul său a cedat.

Presa din Italia, plecăciune în fața lui Mircea Lucescu

La scurt timp după ce decesul lui Lucescu a fost anunțat de Spitalul Universitar, din lumea fotbalului au început să curgă reacții, inclusiv din străinătate. Jurnaliștii italieni de la La Stampa au acoperit subiectul în primă fază pe site, după care i-au acordat spațiu lui “Il Luce” și pe prima pagină a ziarului publicat în dimineața zilei următoare, pe 8 aprilie.

“Un guru al fotbalului, de la România la Pirlo“, a scris cotidianul din Torino, care a indicat în câteva cuvinte parcursul fabulos al carierei lui “Il Luce”. Jurnaliștii de la La Stampa au pus accentul în titlul anterior pe relația dintre fostul selecționer și Andrea Pirlo, care la rândul său a transmis un mesaj emoționant.