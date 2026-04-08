Andrei Nicolae Publicat: 8 aprilie 2026, 10:45

Un guru al fotbalului. Dispariția lui Mircea Lucescu, subiect de prima pagină în presa din Italia

Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Getty Images

Decesul lui Mircea Lucescu a făcut înconjurul lumii, iar una dintre țările care au tratat extrem de minuțios acest subiect a fost Italia. Recent, un cunoscut cotidian din “cizmă” a dat spre vânzare ediția de azi a ziarului său, iar pe prima pagină se află și subiectul legat de moartea lui “Il Luce”.

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani la capătul unei perioade în care s-a confruntat cu probleme medicale constante. Internat la Spitalul Universitar pe 29 martie, la scurt timp după barajul României cu Turcia, fostul selecționer se afla de duminică dimineața în comă indusă după ce starea sa s-a agravat, iar în seara zilei de 7 aprilie organismul său a cedat.

Presa din Italia, plecăciune în fața lui Mircea Lucescu

La scurt timp după ce decesul lui Lucescu a fost anunțat de Spitalul Universitar, din lumea fotbalului au început să curgă reacții, inclusiv din străinătate. Jurnaliștii italieni de la La Stampa au acoperit subiectul în primă fază pe site, după care i-au acordat spațiu lui “Il Luce” și pe prima pagină a ziarului publicat în dimineața zilei următoare, pe 8 aprilie.

Un guru al fotbalului, de la România la Pirlo“, a scris cotidianul din Torino, care a indicat în câteva cuvinte parcursul fabulos al carierei lui “Il Luce”. Jurnaliștii de la La Stampa au pus accentul în titlul anterior pe relația dintre fostul selecționer și Andrea Pirlo, care la rândul său a transmis un mesaj emoționant.

La doar 16 ani, Andrea Pirlo debuta sub comanda lui Mircea Lucescu la Brescia. Cei doi au mai lucrat împreună ulterior şi la Inter Milano.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie

Cu o carieră impresionantă în spate, Mircea Lucescu a rămas în istoria fotbalului drept unul dintre cei mai titrați antrenori, câștigând numeroase trofee în cei peste 30 de ani de activitate.

În 1978 și-a început cariera de antrenor la Corvinul Hunedoara, iar în 1981 se afla deja la primul mandat în calitate de selecționer al echipei naționale de fotbal a României.

De atunci, „Il Luce” a mai antrenat Dinamo București, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid București, Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk (cu care a și câștigat cele mai multe trofee), Zenit St. Petersburg, naționala Turciei, Dinamo Kiev, ca mai apoi să revină pentru o a doua oară pe banca selecționatei României.

După ce a reușit să promoveze România în Nations League B, Mircea Lucescu a jucat baraj cu naționala României, însă tricolorii au pierdut contra Turciei, scor 1-0.

35 de trofee a câștigat Mircea Lucescu în calitate de antrenor

Cariera de fotbalist, legată de Dinamo București

Extremă dreaptă de profesie, Lucescu a debutat pentru Dinamo la 18 ani, în 1963, dar a fost împrumutat la Ştiinţa Bucureşti după doar trei apariţii în două sezoane.

”Il Luce” a revenit în Ştefan cel Mare în 1967 şi a cucerit la acea vreme şapte titluri de campion alături de dinamovişti (1964, 1965, 1971, 1973, 1975, 1977, 1990), plus o cupă a României (1968).

În 14 ani, alături de Dinamo, Lucescu a bifat 57 de goluri în 250 de partide în prima divizie şi 15 apariţii în cupele europene.

8 trofee a câștigat ca jucător Mircea Lucescu, toate cu Dinamo.

70 de selecții și 9 goluri are fostul mijlocaș la prima reprezentativă a României.

