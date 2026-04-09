“Mi-au tremurat genunchii” Momentul care l-a copleşit pe Gică Popescu după decesul lui Mircea Lucescu!

Gică Popescu (58 de ani) i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, la Arena Naţională, acolo unde sicriul fostului selecţioner al României va sta şi în această seară, până la ora 20:00.

Gică Popescu l-a descris pe Mircea Lucescu drept “un om care a iubit fotbalul mai mult decât propria viaţă”.

Gică Popescu, profund mişcat când a văzut că s-a ţinut un moment de reculegere pe Camp Nou, la partida de Champions League dintre Barcelona şi Atletico Madrid

“Un om care a iubit fotbalul mai mult decât propria viaţă. Şi a plătit foarte greu pentru asta.

Mie îmi rămân orele întregi de discuţii despre fotbal cu nea Mircea, din perioada în care am lucrat împreună la Galatasaray. Un om care, când vorbeam de fotbal, nu a dat niciun verdict greşit. Toate verdictele pe care le-a dat, că vorbeam de echipa naţională, de jucători, de cluburi, niciodată nu a greşit. Eu, sincer, îi simt mult de tot lipsa. Noi toţi o să-i simţim lipsa.

Pleacă cel mai titrat antrenor român. Eu rar m-am simţit foarte emoţionat pe Camp Nou. Aseară, pur şi simplu, mi-au tremurat genunchii când l-am văzut pe ecran. E o dovadă a preţuirii faţă de el. O carieră incredibilă, 36 de trofee câştigate (n.r: 35), unul dintre cei mai importanţi antrenori din Europa în ultimii 20 de ani. Va fi greu fără dânsul.