“Mi-au tremurat genunchii” Momentul care l-a copleşit pe Gică Popescu după decesul lui Mircea Lucescu!

Bogdan Stănescu Publicat: 9 aprilie 2026, 16:51

Gică Popescu vorbeşte despre Mircea Lucescu la Arena Naţională

Gică Popescu (58 de ani) i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, la Arena Naţională, acolo unde sicriul fostului selecţioner al României va sta şi în această seară, până la ora 20:00.

Gică Popescu l-a descris pe Mircea Lucescu drept “un om care a iubit fotbalul mai mult decât propria viaţă”.

Gică Popescu, profund mişcat când a văzut că s-a ţinut un moment de reculegere pe Camp Nou, la partida de Champions League dintre Barcelona şi Atletico Madrid

“Un om care a iubit fotbalul mai mult decât propria viaţă. Şi a plătit foarte greu pentru asta.

Mie îmi rămân orele întregi de discuţii despre fotbal cu nea Mircea, din perioada în care am lucrat împreună la Galatasaray. Un om care, când vorbeam de fotbal, nu a dat niciun verdict greşit. Toate verdictele pe care le-a dat, că vorbeam de echipa naţională, de jucători, de cluburi, niciodată nu a greşit. Eu, sincer, îi simt mult de tot lipsa. Noi toţi o să-i simţim lipsa.

Pleacă cel mai titrat antrenor român. Eu rar m-am simţit foarte emoţionat pe Camp Nou. Aseară, pur şi simplu, mi-au tremurat genunchii când l-am văzut pe ecran. E o dovadă a preţuirii faţă de el. O carieră incredibilă, 36 de trofee câştigate (n.r: 35), unul dintre cei mai importanţi antrenori din Europa în ultimii 20 de ani. Va fi greu fără dânsul.

“A iubit fotbalul cum n-am văzut o altă persoană să o facă”

Noi avem acest «talent» de a scoate la iveală adevăratele valori după ce nu le mai avem, după ce le pierdem. Este o «tradiţie» la noi.

El, cu siguranţă, va rămâne pentru noi toţi un exemplu. Un exemplu de pasiune. A iubit fotbalul cum n-am văzut o altă persoană să o facă.

Nu ştiu câte alte persoane au mai avut parte de o astfel de abordare din partea forurilor internaţionale (n.r: cu atât de mult respect). Nea Mircea a avut ieri pe stadioanele din Champions League această abordare, ar trebui să ne mândrim cu acest lucru.

Eu întotdeauna i-am purtat un respect uriaş, însă, aşa cum a ales să trăiască ultima perioadă, bolnav fiind, şi conştient de pericolul pe care îl are dacă s-ar mai fi întors, şi s-a întors pe banca naţionalei, mă face să mă înclin din nou în faţa dânsului, încă o dată, pentru ultima dată, pentru că, repet, şi-a pus viaţa în pericol şi a plătit scump.

Nu ştiu câţi dintre noi ar fi pus interesul echipei naţionale mai presus de propria viaţă. Dânsul a făcut-o”, a spus Gică Popescu.

Mircea Lucescu a murit marţi, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. Fostul selecţioner al României se afla internat la Spitalul Universitar, după ce suferise un infarct în cantonamentul naţionalei de la Mogoşoaia, după meciul cu Turcia şi înaintea partidei cu Slovacia. Trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu a fost depus miercuri, la Arena Naţională, acolo unde va sta şi în această seară. Cei care l-au iubit şi admirat pe Mircea Lucescu îi pot aduce un ultim omagiu la Arena Naţională până joi, la ora 20:00. Înmormântarea lui Mircea Lucescu va avea loc vineri, începând cu ora 10:00, la Biserica Sf. Elefterie, dar accesul va fi limitat la persoane din familie şi prieteni apropiaţi.

