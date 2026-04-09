Traian Băsescu l-a omagiat pe Mircea Lucescu, la 17 ani după ce l-a decorat: "Un singur cuvânt am de spus"
Viviana Moraru Publicat: 9 aprilie 2026, 15:43

Traian Băsescu şi Răzvan Lucescu, la priveghiul lui Mircea Lucescu/ TVR

Fostul preşedinte Traian Băsescu a fost prezent, joi, la Arena Naţională, pentru a-i aduce un omagiu lui Mircea Lucescu.

Traian Băsescu a venit la Arena Naţională cu o coroană de flori albe, pe care a depus-o la baza catafalcului, ea fiind purtată de doi reprezentanţi ai Jandarmeriei Române, care fac şi gardă la catafalc.

El s-a îmbrăţişat cu Răzvan Lucescu şi s-au uitat împreună la distincţiile primite de Mircea Lucescu de-a lungul carierei.

„Am de spus un singur cuvânt: respect pentru Mircea Lucescu. A avut o viaţă extraordinară, dedicată sportului şi României”, a spus Băsescu.

În anul 2009, preşedintele Traian Băsescu l-a decorat pe antrenorul Mircea Lucescu cu Ordinul Naţional “Steaua României” în grad de Cavaler, în semn de înaltă apreciere a întregii activităţi fotbalistice şi a performanţelor obţinute ca antrenor, încununate prin câştigarea Cupei UEFA 2009, în finala de la Istanbul.

Mircea Lucescu era decorat după ce echipa ucraineană de fotbal Şahtior Doneţk câştiga Cupa UEFA.

Tot joi, primarul general Ciprian Ciucu a fost prezent la catafalc cu o minge creată din flori, prinsă de o bucată ce imită suprafaţa de joc. În loc de coroană.

Mircea Lucescu a murit, marţi, la vârsta de 80 de ani. El a condus ultimul său meci în 26 martie, când naţionala României a fost învinsă de Turcia în barajul pentru Cupa Mondială.

Sicriul cu trupul său neînsufleţit a fost depus miercuri, la Arena Naţională, iar toţi cei care l-au iubit şi preţuit îşi pot lua rămas bun până joi la ora 20.00. Mircea Lucescu va fi înmormântat, vineri, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

