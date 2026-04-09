Traian Băsescu l-a omagiat pe Mircea Lucescu, la 17 ani după ce l-a decorat: “Un singur cuvânt am de spus”

Traian Băsescu şi Răzvan Lucescu, la priveghiul lui Mircea Lucescu/ TVR

Fostul preşedinte Traian Băsescu a fost prezent, joi, la Arena Naţională, pentru a-i aduce un omagiu lui Mircea Lucescu.

Traian Băsescu a venit la Arena Naţională cu o coroană de flori albe, pe care a depus-o la baza catafalcului, ea fiind purtată de doi reprezentanţi ai Jandarmeriei Române, care fac şi gardă la catafalc.

El s-a îmbrăţişat cu Răzvan Lucescu şi s-au uitat împreună la distincţiile primite de Mircea Lucescu de-a lungul carierei.

„Am de spus un singur cuvânt: respect pentru Mircea Lucescu. A avut o viaţă extraordinară, dedicată sportului şi României”, a spus Băsescu.

În anul 2009, preşedintele Traian Băsescu l-a decorat pe antrenorul Mircea Lucescu cu Ordinul Naţional “Steaua României” în grad de Cavaler, în semn de înaltă apreciere a întregii activităţi fotbalistice şi a performanţelor obţinute ca antrenor, încununate prin câştigarea Cupei UEFA 2009, în finala de la Istanbul.