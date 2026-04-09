Zeljko Kopic a vorbit la superlativ despre Mircea Lucescu după ce a fost la sicriul său: “Ceva incredibil”

Zeljko Kopic a fost prezent la priveghiul lui Mircea Lucescu alături de jucătorii și stafful de la Dinamo, iar după ce alb-roșiii au trecut pe la catafalc, antrenorul croat a acordat și câteva declarații despre “Il Luce”. Tehnicianul “câinilor roșii” nu s-a ferit să vorbească la superlativ despre fostul selecționer al României, alături de care a și interacționat de câteva ori.

Mircea Lucescu a murit marți la 80 de ani la Spitalul Universitar, la capătul unei perioade dificile în care s-a confruntat cu probleme de ordin cardiologic. Internat pe 29 martie, la trei zile după barajul pierdut de România cu Turcia, “Il Luce” a intrat în comă weekend-ul trecut, iar organismul său a cedat pe 7 aprilie.

Zeljko Kopic, discurs laudativ la adresa regretatului Mircea Lucescu

De ieri, trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu este depus la Arena Națională, astfel încât apropiații, dar și admiratorii săi de rând să își poată lua rămas-bun de la el până să fie înmormântat vineri. La catafalcul lui “Il Luce” au venit foștii săi elevi, dar și echipe de fotbal din țară, iar Dinamo s-a numărat și ea printre formațiile care s-a prezentat pe cel mai mare stadion din România.

După ce au trecut pe la sicriul lui Lucescu, dinamoviștii au acordat declarații prin vocea antrenorului Zeljko Kopic, care l-a lăudat pe fostul selecționer pentru modul în care a dezvoltat fotbalul și a crescut jucători. În plus, croatul a făcut referire și la trecutul dinamovist al lui “Il Luce”, care a fost atât jucătorul, cât și antrenorul alb-roșiilor.

“În primul rând, o pierdere uriașă pentru România. Lucescu a fost o persoană foarte importantă și pentru fotbalul mondial, implicat în creșterea jucătorilor și în dezvoltarea jocului. La nivelul lui de succes și de trofee, vorbim despre ceva incredibil.