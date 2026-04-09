Rinat Ahmetov a aterizat în România pentru a-și lua rămas-bun de la Mircea Lucescu: “Ar trebui să fiți mândri”

Rinat Ahmetov, patronul celor de la Șahtior Donețk, a ajuns în România pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. După ce a aterizat la București, omul de afaceri a acordat câteva declarații, numindu-l pe fostul selecționer drept prietenul său, dar și un mare antrenor.

Mircea Lucescu a murit marți la 80 de ani la Spitalul Universitar, la capătul unei perioade dificile în care s-a confruntat cu probleme de ordin cardiologic. Internat pe 29 martie, la trei zile după barajul pierdut de România cu Turcia, “Il Luce” a intrat în comă weekend-ul trecut, iar organismul său a cedat pe 7 aprilie.

Primele declarații ale lui Rinat Ahmetov, după ce a ajuns în București

De ieri, trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu este depus la Arena Națională, astfel încât apropiații, dar și admiratorii săi de rând să își poată lua rămas-bun de la el până să fie înmormântat vineri. La catafalcul lui “Il Luce” își va face curând apariția și Rinat Ahmetov, patronul lui Șahtior Donețk, echipa unde fostul antrenor român a cucerit cele mai multe trofee din cariera sa.

Din fața aeroportului, cel mai bogat om din Ucraina a vorbit la superlativ despre “Il Luce” atât pe plan sportiv, cât și uman. Ahmetov a acordat mai multe declarații despre moartea lui Lucescu fix în ziua în care s-a produs evenimentul tragic, spunând atunci că “lumea fotbalului a suferit o pierdere ireparabilă”.

“Am venit să-mi iau rămas bun de la prietenul meu. E o tragedie. Am petrecut 12 ani împreună, am câștigat 22 de trofee, inclusiv Cupa UEFA. A fost prietenul meu și mă mândresc că mi-a fost prieten.