Rinat Ahmetov a aterizat în România pentru a-și lua rămas-bun de la Mircea Lucescu: “Ar trebui să fiți mândri”

Andrei Nicolae Publicat: 9 aprilie 2026, 17:03

Rinat Ahmetov / news.ro

Rinat Ahmetov, patronul celor de la Șahtior Donețk, a ajuns în România pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. După ce a aterizat la București, omul de afaceri a acordat câteva declarații, numindu-l pe fostul selecționer drept prietenul său, dar și un mare antrenor.

Mircea Lucescu a murit marți la 80 de ani la Spitalul Universitar, la capătul unei perioade dificile în care s-a confruntat cu probleme de ordin cardiologic. Internat pe 29 martie, la trei zile după barajul pierdut de România cu Turcia, “Il Luce” a intrat în comă weekend-ul trecut, iar organismul său a cedat pe 7 aprilie.

Primele declarații ale lui Rinat Ahmetov, după ce a ajuns în București

De ieri, trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu este depus la Arena Națională, astfel încât apropiații, dar și admiratorii săi de rând să își poată lua rămas-bun de la el până să fie înmormântat vineri. La catafalcul lui “Il Luce” își va face curând apariția și Rinat Ahmetov, patronul lui Șahtior Donețk, echipa unde fostul antrenor român a cucerit cele mai multe trofee din cariera sa.

Din fața aeroportului, cel mai bogat om din Ucraina a vorbit la superlativ despre “Il Luce” atât pe plan sportiv, cât și uman. Ahmetov a acordat mai multe declarații despre moartea lui Lucescu fix în ziua în care s-a produs evenimentul tragic, spunând atunci că “lumea fotbalului a suferit o pierdere ireparabilă”.

Am venit să-mi iau rămas bun de la prietenul meu. E o tragedie. Am petrecut 12 ani împreună, am câștigat 22 de trofee, inclusiv Cupa UEFA. A fost prietenul meu și mă mândresc că mi-a fost prieten.

Ar trebui să fiți mândri că l-ați avut pe Mircea Lucescu, un mare antrenor și un mare om“, a spus afaceristul ucrainean, potrivit digisport.ro.

La Arena Națională și-a făcut apariția joi dimineața și Dmytro Chygrynskyi, fostul elev al lui Mircea Lucescu de la Șahtior. Mircea Lucescu a activat la formația din Doneţk între 2004 şi 2016, obţinând opt titluri de campion, şase Cupe ale Ucrainei, şapte Supercupe ale Ucrainei şi Cupa UEFA în 2009.

Analist: Războiul cu SUA va face Iranul să încerce mai serios să-și dezvolte arma nuclearăAnalist: Războiul cu SUA va face Iranul să încerce mai serios să-și dezvolte arma nucleară
Citește și:
Jurnaliştii unguri cred că România se află într-un declin accentuat: "Aceasta e pedeapsa lor"
Observator
Jurnaliştii unguri cred că România se află într-un declin accentuat: "Aceasta e pedeapsa lor"
Președintele României, Nicușor Dan, NU va merge la Arena Națională să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu! Motivul oficial transmis pentru FANATIK de Palatul Cotroceni
Fanatik.ro
Președintele României, Nicușor Dan, NU va merge la Arena Națională să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu! Motivul oficial transmis pentru FANATIK de Palatul Cotroceni
18:05

VIDEO & FOTOPrimul lucru pe care l-a făcut Rinat Ahmetov când a ajuns la sicriul lui Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat după
18:01

Inginerul de curse al lui Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, va părăsi Red Bull pentru McLaren în 2028!
17:44

Cum l-a numit Florin Răducioiu pe regretatul Mircea Lucescu: “Dacă el nu ar fi fost, nu aș mai fi fost aici”
17:20

VIDEO & FOTORămas-bun, Mircea Lucescu! Sicriul fostului selecţioner, depus la Arena Naţională! Rinat Ahmetov a ajuns la stadion
16:56

VideoDinamo şi FCSB au sosit în acelaşi timp la Arena Naţională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu
16:51

Video“Mi-au tremurat genunchii” Momentul care l-a copleşit pe Gică Popescu după decesul lui Mircea Lucescu!
Vezi toate știrile
1 Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion 2 Miliardarul care şi-a trimis bodyguarzii la Arena Naţională, înainte să vină să îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu 3 „Nu te vom uita” Moment superb la meciul lui Galatasaray. Ce au făcut jucătorii pentru Lucescu 4 Decizia luată în Turcia, după decesul lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Federaţie 5 Primul nume din fotbalul mondial care și-a anunțat prezența la înmormântarea lui Mircea Lucescu: “Ne vedem” 6 VIDEOCine este turcul care i-a pupat mâna lui Răzvan Lucescu lângă sicriul lui Mircea Lucescu
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit