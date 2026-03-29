“Nu plătesc taxe” Adrian Mutu a răbufnit după ce a investit 1.5 milioane de euro alături de un român cunoscut!

Adrian Mutu (47 de ani) a investit 1.5 milioane de euro într-o academie de fotbal care îi poartă numele, alături de afaceristul român Paul Nicolau, cunoscut ca “Pescobar”.
După ce a intrat în acest mediu, Adrian Mutu a văzut cum stau, de fapt, lucrurile, la unele academii de fotbal. Mutu a acuzat că unii proprietari de academii nu plătesc taxe. Totodată, el e de părere că ar trebui introduse anumite criterii pentru ca cineva să facă o academie de fotbal.
Adrian Mutu: “Singurul om care a făcut ceva măreț pentru fotbal este Gheorghe Hagi”
Dacă a criticat anumite obiceiuri ilegale ale unor proprietari de academii de fotbal, Mutu a dat şi un exemplu pozitiv, de bune practici. Este vorba de naşul său de la prima căsnicie a lui, cea cu Alexandra, Gică Hagi.
“Cu ce poate schimba alegerea unui președinte, fie Burleanu sau altcineva echipa națională? Totul începe de la copii și juniori, de la generațiile pe care le creăm. Singurul om care a făcut ceva măreț pentru fotbal este Gheorghe Hagi.
Dacă ar fi 10 sau 20 de Gheorghe Hagi în București, ar fi altceva. Sunt 185 de academii din București și 95% nu plătesc taxe. Te numești academie, școală de fotbal. Băi, oameni buni, lăsați academiile. O fac pentru business, nu pentru a crește copii și juniori. Orice club de fotbal funcționează ca o organizație, ca un ONG. Tu nu duci la școală copiii pe mâna unuia care nu e competent. Nu faci tu școală de fotbal că așa vrei.
Păi, cine ești tu, mă? Trebuie să îndeplinească niște criterii. Nu se poate. Când vorbim de fotbal, vorbim ca în viață. Ăla petrece timp cu el ca tine ca părinte. Omul ăla nici măcar nu a jucat fotbal.
Părintele din comoditate îl duce la fotbal pentru că e aproape. Noi când vorbim de fotbal, ăla e responsabil. Cum facem atunci? Unii iau bani cash și nu plătesc taxe. Mă refer la cine are școală”, a declarat Adrian Mutu pentru digisport.ro.
Adrian Mutu a precizat că o posibilă venire a lui Gică Hagi pe banca naţionalei, după plecarea lui Mircea Lucescu, ar fi binevenită. “Briliantul” e de părere că toată lumea ar trebui să aibă răbdare cu “Regele”. Ultimele informaţii din spaţiul public au fost că Hagi va prelua naţionala după încheierea mandatului lui Mircea Lucescu. Hagi i-a şi cedat pachetul majoritar de acţiuni de la Farul cumnatului său, Gică Popescu. Gică Hagi preciza că vrea să antreneze iar.
