SUA – Ungaria se joacă ACUM, la Campionatul Mondial de hochei. Americanii tremură pentru calificarea în sferturi

Update 17:20: A început meciul.

Programul de luni al meciurilor transmise în AntenaPLAY

SUA – Ungaria, ora 17:20

Slovenia – Italia, ora 21:20

La ediţia de anul acesta vor participa 16 echipe care vor fi împărţite în două grupe. Marea Britanie şi Italia sunt cele două echipe care au promovat anul trecut, după Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, Divizia I/A, găzduit în România, la Sf. Gheorghe. Franţa şi Kazahstan sunt cele două echipe care au retrogradat din grupa de elită la ediţia de anul rtecut.

Zurich şi Fribourg sunt cele două oraşe care vor găzdui meciuri la ediţia de anul acesta a Campionatului Mondial. Swiss Life Arena din Zurich are o capacitate de 12.000 de locuri, în timp ce BCF Arena din Fribourg are o capacitate de puţin peste 9000 de locuri.

Din cele două grupe, primele patru clasate se califică în sferturile de finală, în timp ce ultimele clasate din fiecare grupă vor retrograda în Divizia I/A.