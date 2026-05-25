Prima mutare de la Rapid, după revenirea lui Daniel Pancu. Jucătorul care se întoarce în Giulești

Daniel Pancu se va întoarce la Rapid, în locul lui Costel Gâlcă. Victor Angelescu a fost cel care a confirmat că antrenorul e tot mai aproape de revenirea în Giulești, urmând să-și rezilieze contractul cu CFR Cluj.

Înainte să semneze cu giuleștenii, Daniel Pancu a oferit declarații despre jucătorii de la Rapid alături de care a mai lucrat. În acest context, antrenorul a anunțat faptul că Cristi Ignat se va întoarce la formația de sub Grant, în vară.

Prima mutare de la Rapid, după revenirea lui Daniel Pancu: Cristi Ignat se întoarce

Cristi Ignat a evoluat sub formă de împrumut la Petrolul, din iarnă. Împrumutul urmează să-i expire, astfel că fundașul central de 23 de ani se va întoarce la Rapid.

Daniel Pancu a dezvăluit că el a fost antrenorul care l-a debutat pe Cristi Ignat la Rapid, pe vremea când echipa se afla în Liga a 3-a. Acesta a amintit că l-a antrenat pe fundașul central și la naționala U21.

„Ignat se întoarce de la Petrolul. Eu l-am debutat la Rapid, în Liga 3. Și cu Vulturar și Grameni am mai lucrat la naționala U21.Tinerii să poată să stea la stadion cu mine, că eu stau 8 ore”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro.