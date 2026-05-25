Home | Fotbal | Liga 1 | Prima mutare de la Rapid, după revenirea lui Daniel Pancu. Jucătorul care se întoarce în Giulești

Prima mutare de la Rapid, după revenirea lui Daniel Pancu. Jucătorul care se întoarce în Giulești

Viviana Moraru Publicat: 25 mai 2026, 19:48

Comentarii
Prima mutare de la Rapid, după revenirea lui Daniel Pancu. Jucătorul care se întoarce în Giulești

Daniel Pancu - Sport PIctures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Daniel Pancu se va întoarce la Rapid, în locul lui Costel Gâlcă. Victor Angelescu a fost cel care a confirmat că antrenorul e tot mai aproape de revenirea în Giulești, urmând să-și rezilieze contractul cu CFR Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte să semneze cu giuleștenii, Daniel Pancu a oferit declarații despre jucătorii de la Rapid alături de care a mai lucrat. În acest context, antrenorul a anunțat faptul că Cristi Ignat se va întoarce la formația de sub Grant, în vară.

Prima mutare de la Rapid, după revenirea lui Daniel Pancu: Cristi Ignat se întoarce

Cristi Ignat a evoluat sub formă de împrumut la Petrolul, din iarnă. Împrumutul urmează să-i expire, astfel că fundașul central de 23 de ani se va întoarce la Rapid.

Daniel Pancu a dezvăluit că el a fost antrenorul care l-a debutat pe Cristi Ignat la Rapid, pe vremea când echipa se afla în Liga a 3-a. Acesta a amintit că l-a antrenat pe fundașul central și la naționala U21.

„Ignat se întoarce de la Petrolul. Eu l-am debutat la Rapid, în Liga 3. Și cu Vulturar și Grameni am mai lucrat la naționala U21.Tinerii să poată să stea la stadion cu mine, că eu stau 8 ore”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Cristi Ignat a bifat șapte meciuri la Petrolul, după ce a fost cedat de Rapid. La formația din Giulești, fundașul central nu a evoluat în niciun meci în acest sezon, el fiind operat la umăr în vara anului trecut, motiv pentru care a fost indisponibil pentru o bună perioadă de timp.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ministrul Culturii, Andras Demeter: "Îmi bag *** în interesul ţării, pentru că eu sunt ungur". Reacţia UDMR
Observator
Ministrul Culturii, Andras Demeter: "Îmi bag *** în interesul ţării, pentru că eu sunt ungur". Reacţia UDMR
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, succes după succes. Lovitura financiară cu care se mândresc cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
Fanatik.ro
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, succes după succes. Lovitura financiară cu care se mândresc cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
21:46

Dinamo, veste de ultim moment despre biletele la derby-ul cu FCSB. „Câinii” își răsplătesc fanii fideli
21:45

LIVE TEXTRapid – Universitatea Craiova 0-0. Ultimul meci al lui Gâlcă în Giulești
21:42

Surpriză la Roland Garros! Jaqueline Cristian, OUT din primul tur după un meci de aproape trei ore
21:28

Genial! Banca Scoţiei a lansat o bancnotă inspirată de foarfeca lui Scott McTominay, pentru a marca revenirea la Cupa Mondială
21:27

„Sunteți o rușine”. Jucătorii Rapidului, făcuți praf de fani la ultimul meci al sezonului. Bannerul afișat în Giulești
21:25

Zlatan Ibrahimovic a decis! Antrenorul revelației din Premier League, înlocuitorul ideal pentru Allegri la AC Milan
Vezi toate știrile
1 Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări 2 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 3 A bătut palma cu Rapid. După Daniel Pancu, un alt nume se alătură clubului: “Va începe de la 1 iunie” 4 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 5 Gigi Becali l-a taxat imediat, după FCSB – Botoșani 4-3: „Din indolenţă a făcut aşa” 6 Andrei Nicolescu a anunțat două transferuri la Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total