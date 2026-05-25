Răspunsul dat de Mexic, după ce Iran a anunțat că va „pleca” din SUA: „Fără probleme”

Mexicul acceptă “fără probleme” să găzduiască echipa de fotbal a Iranului în timpul Cupei Mondiale 2026, după ce această naţională şi-a anunţat sâmbătă intenţia de a-şi stabili tabăra de bază la Tijuana în loc de Tucson, în Statele Unite, a anunţat luni preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum.

“Statele Unite nu vor ca naţionala Iranului să se stabilească pe teritoriul său”, a explicat ea într-o conferinţă de presă, adăugând: “Aşa că ne-au întrebat: ‘Pot să se stabilească în Mexic?’ Am răspuns că da, nicio problemă.”

Iranul va disputa cele trei meciuri ale sale din faza grupelor în Statele Unite, ţară cu care nu mai are relaţii diplomatice din 1980, în urma crizei ostaticilor de la ambasada americană din Teheran. Oficialii iranieni au anunţat sâmbătă că au obţinut aprobarea FIFA pentru a-şi stabili cantonamentul în Mexic, ocolind astfel problemele legate de vize cu care se confruntă.

Team Melli, supranumele naţionalei Iranului, prevăzuse iniţial că-şi va stabili cantonamentul în oraşul american Tucson, în Arizona.

Claudia Sheinbaum a explicat că autorităţile mexicane sunt în curs de a finaliza împreună cu FIFA detaliile privind şederea Iranului, a cărui participare la competiţie a fost un timp incertă după ofensiva americano-israeliană lansată la sfârşitul lunii februarie împotriva Republicii Islamice.