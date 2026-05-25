Răspunsul dat de Mexic, după ce Iran a anunțat că va „pleca” din SUA: „Fără probleme”

Viviana Moraru Publicat: 25 mai 2026, 20:59

Jucătorii Iranului, la începutul unui meci/ Profimedia

Mexicul acceptă “fără probleme” să găzduiască echipa de fotbal a Iranului în timpul Cupei Mondiale 2026, după ce această naţională şi-a anunţat sâmbătă intenţia de a-şi stabili tabăra de bază la Tijuana în loc de Tucson, în Statele Unite, a anunţat luni preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum.

“Statele Unite nu vor ca naţionala Iranului să se stabilească pe teritoriul său”, a explicat ea într-o conferinţă de presă, adăugând: “Aşa că ne-au întrebat: ‘Pot să se stabilească în Mexic?’ Am răspuns că da, nicio problemă.”

Mexic e de acord ca Iran să-și stabilească baza la Tijuana

Iranul va disputa cele trei meciuri ale sale din faza grupelor în Statele Unite, ţară cu care nu mai are relaţii diplomatice din 1980, în urma crizei ostaticilor de la ambasada americană din Teheran. Oficialii iranieni au anunţat sâmbătă că au obţinut aprobarea FIFA pentru a-şi stabili cantonamentul în Mexic, ocolind astfel problemele legate de vize cu care se confruntă.

Team Melli, supranumele naţionalei Iranului, prevăzuse iniţial că-şi va stabili cantonamentul în oraşul american Tucson, în Arizona.

Claudia Sheinbaum a explicat că autorităţile mexicane sunt în curs de a finaliza împreună cu FIFA detaliile privind şederea Iranului, a cărui participare la competiţie a fost un timp incertă după ofensiva americano-israeliană lansată la sfârşitul lunii februarie împotriva Republicii Islamice.

Preşedintele Federaţiei iraniene de fotbal, Mehdi Taj, a explicat sâmbătă că a ales oraşul Tijuana, foarte aproape de graniţa americană şi de oraşul San Diego, pentru a stabili tabăra de bază a echipei sale naţionale.

“Datorită acestei măsuri, problema vizelor va fi în mare parte rezolvată”, a adăugat şeful federaţiei iraniene. “Călătoria cu avionul până la cele două meciuri ale noastre din Los Angeles durează doar 55 de minute, ceea ce este foarte scurt în comparaţie cu Tucson, Arizona. (…) Acesta este un avantaj considerabil. Pentru a face aceste călătorii, întâmpinăm probleme cu vizele (cu Statele Unite), în special în ceea ce priveşte numărul de vize disponibile. Această problemă va fi rezolvată în curând, deoarece echipa va intra în Mexic”, a spus Taj.

Team Melli îşi va începe campania pe 15 iunie la Los Angeles, împotriva Noii Zeelande. Apoi, va juca din nou în Oraşul Îngerilor împotriva Belgiei pe 21 iunie, înainte de a încheia faza grupelor împotriva Egiptului pe 26 iunie la Seattle.

