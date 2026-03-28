“E vremea lui Hagi”. Adrian Mutu îl cere pe “Rege” pe banca României: “Toți îl vrem, toți îl iubim”

Adrian Mutu a avut o intervenție într-o emisiune sâmbătă seara, iar “Briliantul” a abordat mai multe subiecte privind naționala României, printre care și varianta “Gică Hagi” ca selecționer. Fostul mare jucător este de părere că a venit momentul ca “Regele” să se întoarcă pe banca naționalei, ținând cont de statutul pe care îl are în fotbalul românesc.
România nu a putut să se califice alături de Mircea Lucescu la Campionatul Mondial din 2026, iar selecționerul de 80 de ani urmează să plece după amicalul contra Slovaciei de marți seara. Deși FRF nu a anunțat încă nimic concret, este cunoscut de ceva timp că Gică Hagi va fi cel care va veni în locul lui “Il Luce”, iar multe personalități din sport au fost chestionate pe seama acestui subiect.
Ce a spus Adrian Mutu despre venirea lui Gică Hagi la naționlaă
Recent, Adrian Mutu a vorbit și el despre posibila venire a “Regelui” pe banca naționalei și a susținut complet această variantă. Fostul jucător de la Chelsea, Fiorentina sau Inter crede că a sosit vremea revenirii lui Hagi, după barajul de Mondial pierdut contra Sloveniei în 2001.
În plus, Mutu a menționat că toată lumea îl vrea pe Hagi pe banca naționalei, incluzându-se evident și pe el în discuție.
“Eu cred că e vremea lui Hagi, 90% din jucători sunt creația lui. Trebuie să îi dăm o șansă. El a mai avut șansa lui, dar era tânăr. Acum chiar e copt.
Toți îl vrem, toți îl iubim, toți suntem cu el. Eu cred că nu putem să avem răbdare, indiferent că e Hagi sau nu e Hagi. Dacă tot îi dăm șansa asta, ar trebui să avem“, a spus Mutu, potrivit digisport.ro.
Gică Hagi nu a confirmat încă venirea sa pe banca României, însă recent a cedat pachetul majoritar de acțiuni de la Farul lui Gică Popescu, un semnal clar care indică ce vrea să facă pe viitor. Totuși, Giovanni Becali a transmis zilele trecute că încă nu există nimic concret între “Rege” și FRF și că în cazul în care îi va găsi o ofertă până pe 3 aprilie, atunci nu va mai veni să antreneze naționala.
