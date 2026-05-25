Roland Garros, turneul “supravieţuirii”! Condiţii dificile pentru jucători la Paris: “Nu este simplu”

Jucătorii de tenis trebuie “să supravieţuiască” şi “să reziste” în căldura intensă de la Roland Garros, consideră Arthur Rinderknech, francezul cel mai bine clasat din turneul parizian, care s-a calificat luni în runda a doua, scrie AFP.

Când a fost întrebat cum să gestioneze căldura, Rinderknech a răspuns direct: “A gestiona, a gestiona… Acesta este un cuvânt mare, (important) este să supravieţuieşti. Este vorba despre a rezista pentru următorul punct. Nu să-ţi spui că e prea cald, nu să-ţi spui că eşti prea ud, prea transpirat”.

Condiţii dificile pentru jucători la Roland Garros 2026

“Nu este simplu, cred că vor exista fie surprize, fie slăbiciuni” ale jucătorilor afectaţi de aceste condiţii excepţionale în luna mai la Paris, un departament clasificat sub avertizare galbenă de caniculă de către Meteo-France.

Pentru “a pregăti meciul în cel mai bun mod posibil”, francezul în vârstă de 30 de ani s-a asigurat că “se hidratează cât mai bine posibil”. Apoi, el a câştigat în trei seturi, cu 7-6 (7/5), 6-2, 6-3 împotriva austriacului Jurij Rodionov (locul 158), părăsind terenul după două ore şi 26 de minute.

Deşi jucătorii “nu sunt obişnuiţi cu o astfel de căldură la Paris”, ei joacă “tot anul în condiţii identice”, a relativizat Rinderknech, care spune că nu a evoluat niciodată pe zgură în aceste condiţii.