Roland Garros, turneul “supravieţuirii”! Condiţii dificile pentru jucători la Paris: “Nu este simplu”

Alex Masgras Publicat: 25 mai 2026, 19:51

Philippe Chatrier / Profimedia

Jucătorii de tenis trebuie “să supravieţuiască” şi “să reziste” în căldura intensă de la Roland Garros, consideră Arthur Rinderknech, francezul cel mai bine clasat din turneul parizian, care s-a calificat luni în runda a doua, scrie AFP.

Când a fost întrebat cum să gestioneze căldura, Rinderknech a răspuns direct: “A gestiona, a gestiona… Acesta este un cuvânt mare, (important) este să supravieţuieşti. Este vorba despre a rezista pentru următorul punct. Nu să-ţi spui că e prea cald, nu să-ţi spui că eşti prea ud, prea transpirat”.

Condiţii dificile pentru jucători la Roland Garros 2026

“Nu este simplu, cred că vor exista fie surprize, fie slăbiciuni” ale jucătorilor afectaţi de aceste condiţii excepţionale în luna mai la Paris, un departament clasificat sub avertizare galbenă de caniculă de către Meteo-France.

Pentru “a pregăti meciul în cel mai bun mod posibil”, francezul în vârstă de 30 de ani s-a asigurat că “se hidratează cât mai bine posibil”. Apoi, el a câştigat în trei seturi, cu 7-6 (7/5), 6-2, 6-3 împotriva austriacului Jurij Rodionov (locul 158), părăsind terenul după două ore şi 26 de minute.

Deşi jucătorii “nu sunt obişnuiţi cu o astfel de căldură la Paris”, ei joacă “tot anul în condiţii identice”, a relativizat Rinderknech, care spune că nu a evoluat niciodată pe zgură în aceste condiţii.

“Vara, în Statele Unite, jucăm când e cel puţin la fel de cald, adesea mai cald; în Australia, jucăm de asemenea când e mai cald. Nu cunosc turneul din America de Sud, dar am auzit că şi acolo este foarte cald pe zgură”, a spus el. “În sine, suntem obişnuiţi şi pregătiţi pentru asta, doar că aici, se joacă totuşi după sistemul cel mai bun din cinci seturi”, a evidenţiat el.

Căldura necesită o recuperare şi ea adaptată, a explicat francezul: “Trebuie să bei şi mai mult, mult mai mult şi, în mod ideal, să suplimentezi cu puţină sare pentru a reţine apa”.

Pentru “a răci temperatura corpului”, Rinderknech, imediat după meci, “a făcut o baie rece timp de 10 minute”.

La Roland Garros, temperatura a depăşit 33 de grade Celsius şi se aşteaptă să crească şi mai mult în cursul săptămânii.

