FCSB se poate despărți de 6 jucători la vară! Cine sunt cei aflați la final de contract: „Gigi Becali decide”

Lotul celor de la FCSB va suferi modificări la finalul acestui sezon, iar șase jucători își vor încheia contractul în aproximativ o lună de zile. Decizia de prelungire a angajamentelor îi aparține patronului Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a precizat care sunt fotbaliștii cu care gruparea roș-albastră ar putea încheia socotelile după barajul cu Dinamo, pentru calificarea în Conference League.

Ngezana și Vali Crețu, numele grele care ar putea părăsi FCSB

Odată cu venirea lui Marius Baciu pe banca tehnică, Gigi Becali pregătește o adevărată „revoluție” la nivelul lotului celor de la FCSB, mai ales dacă echipa va obține calificarea în Conference League.

Șase jucători sunt la final de contract și ar putea părăsi formația din capitala României, după disputa de vineri de pe Arcul de Triumf, contra celor de la Dinamo București.

„Graovac e la final de contract. Graovac, Ngezana, Baba Alhassan, Crețu, Chiricheș, Mihai Popescu, toți sunt la final de contract. Unora o să li se facă propuneri, altora nu. Eu sunt pentru la Graovac, dar Gigi Becali este cel care decide. O să vedem”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.