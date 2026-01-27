OFICIAL | FIFA a ales! Unde va avea loc finala World Cup 2030 - Antena Sport

Preşedintele Federaţiei Regale Spaniole de Fotbal (RFEF), Rafael Louzan, a confirmat că finala Cupei Mondiale din 2030, organizată în comun de Spania, Portugalia şi Maroc, va avea loc în Spania, scrie EFE.

“Spania are o capacitate organizatorică dovedită, demonstrată de-a lungul multor ani. Va conduce Cupa Mondială din 2030, iar finala va avea loc aici”, a declarat Louzan la urcarea pe scenă pentru a primi un premiu din partea Asociaţiei Presei Sportive din Madrid.

Preşedintele RFEF a făcut aluzie la problemele organizatorice observate în timpul Cupei Africii pe Naţiuni desfăşurate în Maroc: “Marocul trece cu adevărat printr-o transformare în toate sensurile, cu stadioane magnifice. Trebuie să recunoaştem ceea ce s-a făcut bine. La Cupa Africii pe Naţiuni am văzut însă scene care dăunează imaginii fotbalului mondial.”

Mai mult, Louzan a confirmat că RFEF intenţionează să organizeze “cea mai bună Cupă Mondială din istorie”: “Va fi Cupa Mondială centenară, pentru că va marca 100 de ani de la Cupa Mondială desfăşurată în Uruguay. Trebuie să ne ridicăm la înălţimea situaţiei. Lucrăm pentru a ne asigura că Spania găzduieşte cea mai bună Cupă Mondială din istorie în 2030.”

Cupa Mondială din 2030 va debuta în America de Sud, unde vor avea loc primele trei meciuri, în Uruguay, Argentina şi Paraguay, pentru a se marca astfel centenarul de la prima ediţie a competiţiei, înainte de a continua în Spania, Portugalia şi Maroc.