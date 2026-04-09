Omagiu superb în București pentru Mircea Lucescu: “De la km. 0 al României spre toată lumea fotbalului”

Mircea Lucescu este omagiat în București într-un mod superb înainte să fie înmormântat. Numeroase imagini din cariera ilustrului antrenor rulează pe exteriorul magazinului Cocor, aproape de Piața Unirii, un mesaj de mulțumire fiind la rândul său atașat pe clădire.
Mircea Lucescu a murit marți la 80 de ani la Spitalul Universitar, la capătul unei perioade dificile în care s-a confruntat cu probleme de ordin cardiologic. Internat pe 29 martie, la trei zile după barajul pierdut de România cu Turcia, “Il Luce” a intrat în comă weekend-ul trecut, iar organismul său a cedat pe 7 aprilie.
Cum a fost comemorat Mircea Lucescu în București
După tragica dispariție a fostului selecționer, numeroase cluburi și personalități l-au deplâns pe “Il Luce”, iar recent, echipa națională a României a postat pe rețelele sociale imagini care spun totul despre ce a însemnat Lucescu pentru fotbalul “tricolor”. Pe ecranele de la magazinul Cocor, aflat în centrul capitalei, au rulat diverse imagini definitorii pentru cariera lui Lucescu.
Începând cu momentele sale din cariera de jucător și continuând cu realizările ca antrenor, cum ar fi câștigarea Cupei UEFA din 2009, Lucescu a fost comemorat joi lângă Piața Unirii. “Mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Odihniți-vă în pace”, e mesajul afișat peste imagini.
Imaginile cu “Il Luce” vor rămâne afișate până la ora 12:00, aproape de ora când va începe ultima etapă a ceremoniei înmormântarii sale, la Cimitirul Bellu. Momentul înhumării propriu-zise va avea loc la 13:10.
“Omagiu pentru Mircea Lucescu! De la kilometrul 0 al României spre toată lumea fotbalului. Imagini cu domnul Lucescu rulează pe ecranele magazinului Cocor, în centrul Capitalei, până vineri, ora 12:00“, a scris echipa națională a României pe rețelele sociale.
