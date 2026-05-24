Cum l-au primit pe Marius Baciu fanii FCSB-ului, la barajul din Ghencea cu FC Botoşani

Marius Baciu şi-a făcut debutul pe banca FCSB-ului la meciul din semifinalele barajului pentru preliminariile Conference League, cu FC Botoşani. Partida se dispută în Ghencea, iar câştigătoarea va juca împotriva lui Dinamo în meciul decisiv pentru ultimul loc european.
Adus pentru a duce FCSB-ul în cupele europene, Baciu şi-a făcut debutul pe banca roş-albaştrilor chiar în Ghencea. El a fost instalat în urmă cu câteva zile, asta după ce Lucian Filip şi Alin Stoica au pregătit echipa în ultima lună, după plecarea lui Mirel Rădoi de la echipă.
Numele lui Marius Baciu, scandat în Ghencea, înainte de FCSB – FC Botoşani
Aproximativ 10.000 de fani sunt prezenţi în Ghencea, la meciul dintre FCSB şi FC Botoşani. Cu câteva secunde înainte de fluierul de start al partidei, galeria roş-albaştrilor i-a scandat numele noului antrenor al echipei, care s-a dus apoi şi a salutat peluza.
Marius Baciu are misiunea de a duce FCSB-ului în cupele europene, chiar dacă a avut puţin timp la dispoziţie pentru a cunoaşte echipa. Pe durata primei reprize, antrenorul de 51 de ani s-a agitat pe margine şi a dat indicaţii.
Botoşani a deschis scorul în minutul 14, prin Sebastian Mailat, dar egalarea a venit la scurt timp, în minutul 20, atunci când Joao Paulo a marcat cu un şut superb.
Echipele de start
- FCSB: Târnovanu – V. Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic – Fl. Tănase, Joao Paulo, Olaru – Miculescu, A. Stoian, Cisotti. Rezerve: Zima, Duarte, Arad, Lixandru, M. Toma, Cercel, Pantea, Ngezana, Oct. Popescu, Alhassan, Thiam, D. Popa.
Antrenor: Marius Baciu
- FC Botoșani: Anestis – Adams, Miron, Diaw, Creț – E. Papa, Petro – Mitrov, Ongenda, Mailat – Dumiter. Rezerve: Kukic, Ilaș, Tigănașu, E. David, Pănoiu, Bodișteanu, Botă, D. Ștefan, Kovtaliuk, E. Lopez.
Antrenor: Marius Croitoru
- Andrei Raţiu a făcut show după ce s-a calificat în finala Conference League! Imagini de senzaţie
- Dramatism total! Andrei Raţiu şi Rayo au “salvat” Spania în minutul 90+4. Performanţa are impact asupra Champions League
- Nota primită de Andrei Raţiu după ce s-a calificat în finala Conference League cu Rayo!
- Crystal Palace – Rayo Vallecano, finala UEFA Conference League. Andrei Rațiu va lupta pentru trofeu la Leipzig
- Andrei Raţiu a răbufnit, după victoria lui Rayo din Conference League. Faza controversată reclamată: “E ciudat”