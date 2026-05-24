Home | Fotbal | Liga 1 | Cum l-au primit pe Marius Baciu fanii FCSB-ului, la barajul din Ghencea cu FC Botoşani

Cum l-au primit pe Marius Baciu fanii FCSB-ului, la barajul din Ghencea cu FC Botoşani

Alex Masgras Publicat: 24 mai 2026, 21:19

Comentarii
Cum l-au primit pe Marius Baciu fanii FCSB-ului, la barajul din Ghencea cu FC Botoşani

Marius Baciu, în FCSB - FC Botoşani / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Marius Baciu şi-a făcut debutul pe banca FCSB-ului la meciul din semifinalele barajului pentru preliminariile Conference League, cu FC Botoşani. Partida se dispută în Ghencea, iar câştigătoarea va juca împotriva lui Dinamo în meciul decisiv pentru ultimul loc european.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adus pentru a duce FCSB-ul în cupele europene, Baciu şi-a făcut debutul pe banca roş-albaştrilor chiar în Ghencea. El a fost instalat în urmă cu câteva zile, asta după ce Lucian Filip şi Alin Stoica au pregătit echipa în ultima lună, după plecarea lui Mirel Rădoi de la echipă.

Numele lui Marius Baciu, scandat în Ghencea, înainte de FCSB – FC Botoşani

Aproximativ 10.000 de fani sunt prezenţi în Ghencea, la meciul dintre FCSB şi FC Botoşani. Cu câteva secunde înainte de fluierul de start al partidei, galeria roş-albaştrilor i-a scandat numele noului antrenor al echipei, care s-a dus apoi şi a salutat peluza.

Marius Baciu are misiunea de a duce FCSB-ului în cupele europene, chiar dacă a avut puţin timp la dispoziţie pentru a cunoaşte echipa. Pe durata primei reprize, antrenorul de 51 de ani s-a agitat pe margine şi a dat indicaţii.

Botoşani a deschis scorul în minutul 14, prin Sebastian Mailat, dar egalarea a venit la scurt timp, în minutul 20, atunci când Joao Paulo a marcat cu un şut superb.

Reclamă
Reclamă

Echipele de start

  • FCSB: Târnovanu – V. Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic – Fl. Tănase, Joao Paulo, Olaru – Miculescu, A. Stoian, Cisotti. Rezerve: Zima, Duarte, Arad, Lixandru, M. Toma, Cercel, Pantea, Ngezana, Oct. Popescu, Alhassan, Thiam, D. Popa.
    Antrenor: Marius Baciu
  • FC Botoșani: Anestis – Adams, Miron, Diaw, Creț – E. Papa, Petro – Mitrov, Ongenda, Mailat – Dumiter. Rezerve: Kukic, Ilaș, Tigănașu, E. David, Pănoiu, Bodișteanu, Botă, D. Ștefan, Kovtaliuk, E. Lopez.
    Antrenor: Marius Croitoru
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă semifinala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Mungiu, la revenirea în ţară după câştigarea Palme d'Or: "Nu aşteptăm statui, că n-am dat cu mingea în poartă"
Observator
Mungiu, la revenirea în ţară după câştigarea Palme d'Or: "Nu aşteptăm statui, că n-am dat cu mingea în poartă"
Și-a înșelat soția, iar acum are parte de un nou eșec. Ce se întâmplă în viața celebrului milionar
Fanatik.ro
Și-a înșelat soția, iar acum are parte de un nou eșec. Ce se întâmplă în viața celebrului milionar
23:12

LIVE VIDEOMarele Premiu al Canadei e ACUM! Start nebun al cursei. George Russell a revenit pe primul loc
23:10

FCSB – FC Botoşani 4-3. Echipa lui Marius Baciu se califică în finala barajului pentru Conference. Duel tare cu Dinamo
22:36

Ultraşii lui Juventus le-au ordonat jucătorilor să nu joace meciul cu Torino! Haos total, după o bătaie generală
22:06

Au revenit schimbările la pauză. Jucătorii care l-au enervat pe Becali au fost înlocuiţi de Baciu
22:00

LIVE VIDEOSlovacia – Canada se joacă ACUM, la Campionatul Mondial de hochei. Danemarca – Italia s-a terminat 3-2 (d.l.d.d.)
22:00

Mohamed Salah a început să plângă după ultimul meci la Liverpool! Momente emoţionante pe Anfield: “Am plâns mult”
Vezi toate știrile
1 Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări 2 Daniel Pancu s-a înțeles cu Rapid! Toate detaliile mutării după două ore de negocieri cu Dan Șucu 3 UPDATEJucătorul lui Dinamo a negat informațiile privind plecarea sa după meciul cu “U” Cluj: “Nimic adevărat” 4 Şi-a anunţat retragerea din fotbal după barajul Chindia – Farul 5 A bătut palma cu Rapid. După Daniel Pancu, un alt nume se alătură clubului: “Va începe de la 1 iunie” 6 Fostul jucător de la FCSB, dorit de Dinamo, s-a decis şi semnează
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total