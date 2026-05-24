Danemarca – Italia 3-2 (d.l.d.d.), la Campionatul Mondial de hochei. Slovacia – Canada se joacă de la 21:20

Danemarca şi Italia se întâlnesc în primul meci al zilei de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă din Elveţia, LIVE în AntenaPLAY. Danezii caută a doua victorie la rând, după un început modest în Elveţia, în timp ce italienii sunt singurii fără puncte şi înfrângeri pe linie la acest turneu, în Grupa B.
Nu este singurul meci al zilei care se vede LIVE în AntenaPLAY. De la ora 21:20, Slovacia va întâlni liderul grupei B, Canada.
Danemarca – Italia LIVE VIDEO
Danemarca a câştigat la loviturile de departajare meciul cu Italia. Din 10 lovituri executate, 9 au fost ratate. Singurul marcator a fost Patrick Russell, cel care a adus victoria danezilor. Italienii au obţinut însă primul punct la turneul din Elveţia.
2/3 Min. 15:34. Danemarca – Italia 2-2. Ce revenire pentru Italia! Purdeller a restabilit egalitatea în meciul de la Friburg.
2/3 Min. 01:17: Danemarca – Italia 2-1. Reacţie bună a italienilor în debutul reprizei a doua. Purdeller a marcat în superioritate numerică.
1/3 Min. 03:49. Danemarca – Italia 2-0. Mikkel Aagaard a majorat diferenţa după doar 16 secunde. Început perfect de partidă pentru danezi.
1/3 Min. 02:33: Danemarca – Italia 1-0. Christian Wesje a deschis scorul pentru danezi.
Update 17:20: A început meciul.
Meciurile transmise în AntenaPLAY de duminică, 24 mai
- Danemarca – Italia, ora 17:20
- Slovacia – Canada, ora 21:20
