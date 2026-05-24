Mohamed Salah a început să plângă după ultimul meci la Liverpool! Momente emoţionante pe Anfield: “Am plâns mult”

Mohamed Salah a jucat duminică seară ultimul meci în tricoul lui Liverpool. “Cormoranii” au încheiat la egalitate meciul cu Brentford, scor 1-1, în ultima etapă din Premier League.

Formaţia de pe Anfield a încheiat sezonul pe locul 5, cu 60 de puncte, dar va merge în UEFA Champions League. Acest ultim meci a fost unul emoţionant, în condiţiile în care Mohamed Salah şi Andy Robertson se despart vara aceasta de Liverpool.

Mohamed Salah a început să plângă după ultimul meci la Liverpool

Chiar dacă nu a marcat, Mohamed Salah a contribuit la reuşita lui Curtis Jones din minutul 58, egipteanul fiind cel care a pasat decisiv. A reuşit prin această pasă să îl depăşească pe Steven Gerrard, ajungând la 93 de pase decisive pentru Liverpool în Premier League.

După meci a urmat o gardă de onoare. Toţi jucătorii din club, membrii din staff, dar şi oameni din club i-au aplaudat pe cei doi ultima oară pe Anfield. Egipteanul este pe primul loc în istoria lui Liverpool la acest capitol.

Un moment emoţionant a avut loc şi atunci când s-a cântat “You’ll Never Walk Alone” la finalul partidei. Alături de cele două fiice ale sale, Salah nu s-a putut abţine şi a început să plângă.