Mohamed Salah a început să plângă după ultimul meci la Liverpool! Momente emoţionante pe Anfield: “Am plâns mult”

Alex Masgras Publicat: 24 mai 2026, 22:00

Mohamed Salah / Getty Images

Mohamed Salah a jucat duminică seară ultimul meci în tricoul lui Liverpool. “Cormoranii” au încheiat la egalitate meciul cu Brentford, scor 1-1, în ultima etapă din Premier League.

Formaţia de pe Anfield a încheiat sezonul pe locul 5, cu 60 de puncte, dar va merge în UEFA Champions League. Acest ultim meci a fost unul emoţionant, în condiţiile în care Mohamed Salah şi Andy Robertson se despart vara aceasta de Liverpool.

Chiar dacă nu a marcat, Mohamed Salah a contribuit la reuşita lui Curtis Jones din minutul 58, egipteanul fiind cel care a pasat decisiv. A reuşit prin această pasă să îl depăşească pe Steven Gerrard, ajungând la 93 de pase decisive pentru Liverpool în Premier League.

După meci a urmat o gardă de onoare. Toţi jucătorii din club, membrii din staff, dar şi oameni din club i-au aplaudat pe cei doi ultima oară pe Anfield. Egipteanul este pe primul loc în istoria lui Liverpool la acest capitol.

Un moment emoţionant a avut loc şi atunci când s-a cântat “You’ll Never Walk Alone” la finalul partidei. Alături de cele două fiice ale sale, Salah nu s-a putut abţine şi a început să plângă.

În minutul 73, Mohamed Salah a părăsit terenul şi a avut parte de un standing ovation. Îmbrăţişat de colegi, în timp ce părăsea terenul, pe Anfield se auzea cântecul egipteanului.

“Am plâns mult. Mai mult decât am plâns toată viaţa mea. Este foarte greu să părăseşti un astfel de loc. Nu sunt un tip care se emoţionează, dar… am reuşit şi am adus clubul acolo unde merită”, a declarat Mohamed Salah, după meci.

Pe Anfield, Salah a câştigat tot ce se putea câştiga. A cucerit de două ori Premier League şi de două ori Cupa Ligii Angliei. A mai câştigat Cupa Angliei, UEFA Champions League, Supercupa Europei, Campionatul Mondial al Cluburilor şi Community Shield. Toate aceste trofee au fost câştigate şi de Andy Roberston, cei doi venind în aceeaşi vară la Liverpool, în 2017.

Cu 442 de meciuri, 257 de goluri şi 121 de pase, Mohamed Salah este al treilea cel mai bun marcator din istoria lui Liverpool, cel mai bun pasator din istoria lui Liverpool şi jucătorul cu cele mai multe contribuţii (goluri şi assisturi) din istoria Premier League, în formatul cu 38 de etape.

