Şi-a anunţat retragerea din fotbal după barajul Chindia – Farul

Radu Constantin Publicat: 23 mai 2026, 21:22

Daniel Florea a decis să pună ghetele în cui la 38 de ani. La finalul partidei cu Farul Constanţa, jucătorul Chindiei a anunţat că meciul de la Ovidiu va fi ultimul pentru el.

”A fost un meci foarte important, mai ales că este ultimul din carieră pe Eugen Popescu (n.r. stadionul celor de la Chindia). Am fost privilegiat să joc și să marchez pentru echipa la care am început fotbalul. Am muncit, am avut un amalgam de sentimente, am fost și bucuros, și mai puțin bucuros, dar a fost un spectacol fotbalistic. Știm cât am muncit sezonul ăsta și cât ne-am dorit să fim în SuperLiga.

Așa este, după 28 de ani de fotbal a venit momentul să pun stop și mă bucur și încerc să mă bucur cât mai mult de ultimul meci. O carieră frumoasă, o promovare ar fi o încununare a carierei mele.

Cunosc presiunea, cred că am vreo șase baraje jucate în carieră. În astfel de momente cred că cel mai mult contează să ai curaj, nu valoarea.

Bineînțeles, cred că toată lumea a văzut asta. Puteam să batem Farul și astăzi, foarte puțin ne-a lipsit”, a spus Daniel Florea.

Daniel Florea a jucat de-a lungul carierei fotbalistice pentru Farul, Callatis, Delta Tulcea, Concordia Chiajna, Astra Giurgiu, UTA, Chindia și FC Voluntari.

